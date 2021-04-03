Одной из важных тем стратегической сессии в Норильске стала реновация жилищного фонда
Одной из важных тем стратегической сессии в Норильске стала реновация жилищного фонда
О планах по развитию жилой среды рассказал глава города Дмитрий Карасев.
В 2021–2024 году в Центральном районе построят два многоэтажных дома, район застройки будет благоустроен.
В Оганере появятся три новых многоэтажки. Территорию также благоустроят, предусмотрено наличие транспортной, социальной и коммунальной составляющих.
На существующих ростверках в Центральном районе и в Талнахе возведут десять малоэтажных жилых зданий.
Процесс ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда затронет семь объектов.
Кроме того, в Центральном районе будет проведена реконструкция зданий, имеющих историческую ценность для Норильска.