Официально отменен режим самоизоляции

С 14 августа официально отменён режим самоизоляции в Красноярском крае. Об этом исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко подписал указ.

По данными пресс-службы администрации Красноярска указ о карантине признан недействительным из-за неактуальности некоторых пунктов. Например, продление весенних каникул или отмена спортивных мероприятий. Потому указ от 16 марта 2020 года «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Красноярского края» признан утратившим силу.

Официально отменены:

-самоизоляция пожилых людей;

-самоизоляция на 14 дней прибывающих в Красноярский край ;

-дистанционное обучение во всех образовательных учреждениях.

Но не забывайте, что в крае с охраняются масочный режим, соблюдение социальной дистанции и все меры, которые предусматривает второй этап снятия ограничений.