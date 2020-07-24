Ограниченные права. О водительских правах нового образца

Это важная тема для многих автомобилистов. 11 июля вступил в силу приказ МВД, согласно которому водительские удостоверения и паспорта, у которых срок истёк во время карантинных мер, с 1 февраля по 15 июля 2020 года, остаются действительными до 31 декабря включительно. С 1 января 2021 года такие документы уже нельзя будет использовать. В противном случае водителям придётся заплатить штраф за отсутствие права управления в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Однако если автомобилист с просроченными правами в будущем году управлять машиной не намерен, то заменить водительское удостоверение он может в любое время.

Больше всего не повезло тем, у кого срок действия удостоверений закончился после 15 июля. Они должны озаботиться заменой уже сейчас. За новым бланком удостоверения нужно обратиться до истечения срока действия, иначе документ утратит силу.

Правительство России также предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Пока нововведения описаны только в проекте приказа. Они должны привести документы в соответствие с нормами международного права. Так, бланк дополнят надписями DRIVING LICENCE, что в переводе с английского означает «водительские права», и PERMIS DE CONDUIRE на французском.

Эти надписи появятся в верхней части лицевой стороны документа. Пока не уточняется, будут ли новые водительские удостоверения снабжены электронными микрочипами.

В проекте приказа МВД уточняется перечень сведений, которые предполагается внести в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства. Также будут внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации (для транспортных средств, поставленных на учёт на ограниченный срок). Кроме того, уточнят перечень данных, которые будут внесены в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства.

Помимо прочего, требования к паспорту, вступающие в силу с

1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного. Это касается транспортного средства, не состоявшего ранее на госучёте.

Когда появятся новые водительские права и паспорта транспортных средств, пока не сообщается.