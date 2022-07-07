Около дома на улице Комсомольской, 9, активно идёт благоустройство общественного пространства
Около дома на улице Комсомольской, 9, активно идёт благоустройство общественного пространства
Исполняющий обязанности председателя горсовета Роман Сербин проинспектировал ход работ.
На месте, где раньше была несанкционированная свалка, обустраивается двухъярусная площадка, состоящая из детской игровой зоны и зоны отдыха с беседками. Рабочие уже выкладывают дорожки тротуарной плиткой. Игровая зона будет покрыта безопасным резиновым покрытием. Скоро будут доставлены с материка модули детской площадки и малые архитектурные формы. Также планируется озеленение территории. С учётом того, что площадка находится на возвышенности, она будет огорожена. Кроме того, здесь установят четыре столба с освещением и систему видеонаблюдения.
«Уверен, что это место полюбят не только жители данного района, но и близлежащих. Опробовать площадку можно будет уже в этом году. Сдать её в эксплуатацию планировалось в октябре, но подрядчик уверяет, что завершит работы к концу августа. Материалы и оборудование закуплены и скоро будут доставлены», - сообщил Роман Сербин
Напомним, что эта территория была выбрана для благоустройства в 2021 году по результатам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».