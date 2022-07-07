Около дома на улице Комсомольской, 9, активно идёт благоустройство общественного пространства

На месте, где раньше была несанкционированная свалка, обустраивается двухъярусная площадка, состоящая из детской игровой зоны и зоны отдыха с беседками. Рабочие уже выкладывают дорожки тротуарной плиткой. Игровая зона будет покрыта безопасным резиновым покрытием. Скоро будут доставлены с материка модули детской площадки и малые архитектурные формы. Также планируется озеленение территории. С учётом того, что площадка находится на возвышенности, она будет огорожена. Кроме того, здесь установят четыре столба с освещением и систему видеонаблюдения.

«Уверен, что это место полюбят не только жители данного района, но и близлежащих. Опробовать площадку можно будет уже в этом году. Сдать её в эксплуатацию планировалось в октябре, но подрядчик уверяет, что завершит работы к концу августа. Материалы и оборудование закуплены и скоро будут доставлены», - сообщил Роман Сербин

Напомним, что эта территория была выбрана для благоустройства в 2021 году по результатам голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».