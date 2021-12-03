Около двух тысяч заявлений на получение компенсационных выплат подали жители Таймыра, ведущие традиционный образ жизни

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 1 декабря закончился приём документов на получение компенсационных выплат жителям, ведущим традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность -оленеводство, промысловая охота, рыболовство - на 2021 год. По словам начальника отдела по региональным выплатам Анастасии Котельниковой, в этом году планируется выплатить 173 млн рублей, из них 95 млн – оленеводам и 78 млн рублей - охотникам и рыболовам.

«На сегодняшний день подано 1951 заявление (880 - от оленеводов, 1071 - от рыбаков и промысловых охотников). Уже получили компенсационные выплаты 864 оленевода и 1051 рыболов и промысловый охотник. В отношении оленеводов размер выплат составил 84 млн рублей, по рыболовам и промысловым охотникам - 71 млн рублей (89,5% от планируемого объёма выплат). Остатки собираемся выплатить до 25 декабря», - рассказала Анастасия Котельникова, отметив, что размер меры социальной поддержки для лиц, занимающихся рыболовством и промысловой охотой, составляет 6900 рублей, оленеводством – 9200 рублей.

С 10 января 2022 года начнётся приём заявлений о предоставлении компенсационных выплат на будущий год.

Напомним, ежемесячные компенсационные выплаты могут получить неработающие таймырцы в возрасте 14 лет и старше, ведущие традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность. Обязательным условием получения выплаты для рыбаков и охотников является постоянное проживание на промысловых точках.

Также выплаты положены северянам, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, основными видами деятельности которых является осуществление традиционной хозяйственной деятельности, и выполняющим работы по осуществлению указанных видов деятельности.

Претенденты на компенсационные выплаты не должны являться получателями пособий по безработице и страховых пенсий по старости или инвалидности.

Полный перечень документов размещён на сайте Таймырского муниципального района. Консультацию по вопросам, связанным с начислением, выплатой, оформлением компенсационной выплаты можно получить по телефонам: 8 (39191) 2-86-92, 2-86-93, 2-86-97.