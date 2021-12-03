МАУ ИЦ «Норильские новости»

Около двух тысяч заявлений на получение компенсационных выплат подали жители Таймыра, ведущие традиционный образ жизни

Около двух тысяч заявлений на получение компенсационных выплат подали жители Таймыра, ведущие традиционный образ жизни

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Около двух тысяч заявлений на получение компенсационных выплат подали жители Таймыра, ведущие традиционный образ жизни

Около двух тысяч заявлений на получение компенсационных выплат подали жители Таймыра, ведущие традиционный образ жизни

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 1 декабря закончился приём документов на получение компенсационных выплат жителям, ведущим традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность -оленеводство, промысловая охота, рыболовство - на 2021 год. По словам начальника отдела по региональным выплатам Анастасии Котельниковой, в этом году планируется выплатить 173 млн рублей, из них 95 млн – оленеводам и 78 млн рублей - охотникам и рыболовам.

«На сегодняшний день подано 1951 заявление (880 - от оленеводов, 1071 - от рыбаков и промысловых охотников). Уже получили компенсационные выплаты 864 оленевода и 1051 рыболов и промысловый охотник. В отношении оленеводов размер выплат составил 84 млн рублей, по рыболовам и промысловым охотникам - 71 млн рублей (89,5% от планируемого объёма выплат). Остатки собираемся выплатить до 25 декабря», - рассказала Анастасия Котельникова, отметив, что размер меры социальной поддержки для лиц, занимающихся рыболовством и промысловой охотой, составляет 6900 рублей, оленеводством – 9200 рублей.

С 10 января 2022 года начнётся приём заявлений о предоставлении компенсационных выплат на будущий год.

Напомним, ежемесячные компенсационные выплаты могут получить неработающие таймырцы в возрасте 14 лет и старше, ведущие традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность. Обязательным условием получения выплаты для рыбаков и охотников является постоянное проживание на промысловых точках.

Также выплаты положены северянам, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, основными видами деятельности которых является осуществление традиционной хозяйственной деятельности, и выполняющим работы по осуществлению указанных видов деятельности.

Претенденты на компенсационные выплаты не должны являться получателями пособий по безработице и страховых пенсий по старости или инвалидности.

Полный перечень документов размещён на сайте Таймырского муниципального района. Консультацию по вопросам, связанным с начислением, выплатой, оформлением компенсационной выплаты можно получить по телефонам: 8 (39191) 2-86-92, 2-86-93, 2-86-97.

3 декабря в 14:20 4230
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