Полиция разыскивает хулиганов, осквернивших мемориал «Вечный огонь»

По словам начальника управления экологии и комплексного содержания территории Алексея Яковлева, в адрес начальника Норильского ОМВД направлено заявление о привлечении нарушителей порядка к ответственности. Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением деталей и установлением личностей хулиганов. Напомним, что подобное деяние может квалифицироваться как осквернение объектов воинской славы и повлечь уголовную ответственность.

- Это вопиющий случай, — отмечает Алексей Яковлев. — Мы предпримем все меры для того, чтобы виновные были установлены и наказаны. Напоминаю, что Вечный огонь является символом гордости за подвиг наших предков. Считаю, что все жители и гости нашего города должны максимально бережно относиться к таким объектам.

Администрация Норильска призывает граждан, владеющих информацией об инциденте или злоумышленниках, обратиться в правоохранительные органы или непосредственно в управление экологии по телефону 43-70-09.