Онлайн-опрос граждан по реализации нацпроектов в моногородах

Во всех моногородах стартовал опрос, благодаря которому будут выявлены проблемные места каждого субъекта. По итогам опроса будут предложены необходимые изменения по улучшению качества жизни в моногородах.

- В самом начале запуска нацпроектов мэры моногородов, представители регионов обращались в Госдуму к депутатам фракции «Единая Россия» с предложением выделить адресные мероприятия в рамках национальных проектов для комплексного развития моногородов взамен государственной программы, которая была досрочно завершена в 2019 году. Специальные соцопросы, которые сегодня проводятся, свидетельствуют, что жители моногородов преимущественно недовольны социально-экономической ситуацией, которая сложилась на их территориях. Президент неоднократно подчёркивал, что граждане должны ощутить результат от реализации нацпроектов, и жители моногородов не исключение, - заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов Альфия Когогина.

В ходе опроса жители смогут оценить состояние 20 аспектов городской жизни. Затем необходимо будет выбрать пять самых значимых и уточнить конкретные проблемы, а также предложить собственные варианты их решения.

- Результаты научного анализа позволят сделать достаточно глубокие выводы. Можно будет понять не только общий характер проблем, но и конкретные ярко выраженные болевые точки, определённые объекты и общественные пространства. Более того, широкий охват исследования позволит выявить в моногородах и наилучшие практики, которые могут быть изучены и масштабированы на других территориях, - подчеркнула Альфия Когогина.

Обработку и анализ результатов берёт на себя аналитический и проектный центр «Урбан Про», который, к слову, занимается проектированием двух общественных пространств на будущий год в Центральном районе и Талнахе.

Напомним, чтобы пройти опрос, необходимо заполнить анкету на сайте www.promonogoroda.ru. Принять участие можно до 20 декабря.