ООО «Единство» информирует норильчан о плановых работах

22 января с 00.00 до 06.00 (по местному времени) возможны перебои в работе сети Интернет, но суммарно — не более 30 минут.

Напомним, ООО «Единство» является дочерней компанией «Норникеля» и магистральным оператором связи, который обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в Норильске.