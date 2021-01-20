МАУ ИЦ «Норильские новости»

ООО «Единство» информирует норильчан о плановых работах

ООО «Единство» информирует норильчан о плановых работах

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ООО «Единство» информирует норильчан о плановых работах

Работы проводятся с целью повышение качества услуг.

ООО «Единство» информирует норильчан о плановых работах

22 января с 00.00 до 06.00 (по местному времени) возможны перебои в работе сети Интернет, но суммарно — не более 30 минут.

Напомним, ООО «Единство» является дочерней компанией «Норникеля» и магистральным оператором связи, который обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в Норильске.

Фото из открытых источников
20 января в 10:15 390
ВОЛСИнтернет
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