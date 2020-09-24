ООО «УК «Город» информирует

По данным управляющей компании, в доме на Талнахской, 50, отсутствует отопление по причине невозможности устранения аварийной ситуации на разводке системы отопления из-за временного отсутствия собственника жилого помещения № 3. Ориентировочно запуск системы будет осуществлён 26 сентября.

В домах на Нансена, 50 и 52, на данный момент ведётся ремонт внутридомовых систем теплоснабжения подрядной организацией ООО «САНТЕХНИКИ», за счёт средств регионального оператора. Отопление в домах появится сегодня, 24 сентября, в 21.00.