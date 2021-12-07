Оперативники задержали в Норильске подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте оружия

«Норильские полицейские совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии изъяли в квартирах у обоих мужчин множество предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и его основными частями. Также обнаружено более 600 патронов различного калибра, ножи, оборудование и инструменты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что помимо этого один из злоумышленников в домашних условиях изготовил боевой пистолет Макарова. После этого посредством закладки на чердаке дома он передал оружие и 23 патрона к нему другому лицу.

Согласно заключению эксперта, часть изъятых патронов являются боеприпасами и изготовлены промышленным способом. Пистолет системы Макарова признан огнестрельным оружием. Остальные предметы в настоящее время направлены на исследование в межрайонный отдел ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста. Продолжается выяснение всех обстоятельств», - сообщила Ирина Волк.