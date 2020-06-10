Оперативные группы МЧС и полицейских начали патрулировать тундру и ловить любителей жарить шашлыки в неположенном месте

Пока таких нарушителей на этой неделе не было. Любителей отдыха на природе не особенно радовала погода, но сильный ветер, который ожидается летом, может стать одной из причин возгорания тундры.

Дмитрий Литвинов, врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ОДН говорит, что норильские полицейские совместно с сотрудниками МЧС в течение лета проведут серию оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров в тундровой зоне. Такие рейды проходят по всей России традиционно, ежегодно - с 24 мая по 15 сентября. В Норильске оперативные группы, состоящие из полицейских и спасателей, вышли в поля с начала этой трудовой недели. В зоне особого внимания полицейских и спасателей - участки тундры, находящиеся в пределах города Норильска: турбазы, дачные посёлки, а также лыжная база Оль-Гуль и район Красных Камней. Под строгим запретом - разведение костров и приготовление шашлыков в местах, специально не оборудованных для этих целей. Места патрулирования будут определять сотрудники МЧС, которые с помощью современной аппаратуры отслеживают очаги возгораний.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена одноимённой статьёй Административного кодекса и предполагает штраф: для рядовых горожан в размере от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц - от шести до 15 тысяч, юрлицам придётся заплатить от 150 до 200 тысяч рублей.

За те же нарушения, но в условиях особого противопожарного режима штраф для горожан увеличивается до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, юрлицам придётся раскошелиться на сумму до 500 тысяч рублей.

В прошлом году на многих норильчан были составлены административные протоколы за разведение костров в неположенных местах. Более 50 отдыхающим пришлось заплатить административные штрафы.

Фото: Prmira.ru