Оперативный дежурный диспетчерской службы задержан по подозрению в халатном отношении к своим обязанностям

Напомним, что 9 января в 00.30 произошёл сход снежной лавины на базе отдыха «Гора Отдельная». Под снегом оказались пять домиков, в двух из которых были люди. Волонтёры совместно со службами искали людей под снегом и обломками строений. Двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно. Владислав Попов, директор канатной дороги, и его жена с полуторагодовалым ребёнком были найдены без признаков жизни. Старший сын смог выжить, его доставили в больницу с обширным обморожением и повреждениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ходе расследования был задержан оперативный дежурный ЕДДС, который подозревается в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории нашего региона, согласно которому с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах возможен сход снежных лавин. Кроме того, были прописаны рекомендуемые превентивные мероприятия, а также рекомендовано организовать наблюдение за потенциально опасными участками. Руководителям дорожных служб на лавиноопасных участках было поручено организовать своевременную расчистку дорожного полотна от осыпающихся масс снега.

Данный прогноз был направлен ЕДДС Норильска и получен оперативным дежурным. Однако полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска дежурный не включил.

«В результате его халатности население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Оперативный дежурный ЕДДС задержан.