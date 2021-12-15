Опять актировка

Руководителям организаций, учреждений и учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в Кайеркане, а работают или учатся в Центральном районе города и наоборот, рекомендуется снова объявить актировку. По решению руководства Надеждинского металлургического завода, в связи со сложной метеорологической обстановкой объявлена актировка для персонала НМЗ, работающего в дневную смену.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта. Движение автобусов по маршрутам № 31 и 33 также временно прекращено. Доставка сменного персонала НМЗ осуществляется автобусами и машинами повышенной проходимости согласно утверждённой схеме.

Сегодня, говорят синоптики, ожидается метель, видимость — менее 1000 м. Ветер южный — 10–15 м/с, порывы — 20–25 м/с. Температура воздуха ночью -25...-30ºС, температура воздуха днём -20...-25ºС.

Управление ГО и ЧС Норильска просит горожан быть внимательными, проходя вдоль фасадов зданий, в связи с активным образованием снежных шапок. Сообщать о снежных наростах следует по телефону 43-70-57, работающему круглосуточно.