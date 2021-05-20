Определены адреса домов, где этим летом отремонтируют фасады

В рамках муниципальной программы в порядок приведут 20 объектов. Работы по девяти зданиям перешли на этот год с прошлого. Речь идёт о многоквартирных домах на ул. 50 лет Октября, 6а; Богдана Хмельницкого, 17 и 19; Строительной, 1а; Школьной, 3а; Нансена, 36, 48, 72 и 82. Также в список внесены 11 новых объектов: ул. Талнахская, 48 и 66; Ленинградская, 1 (дворовая часть); Ленинский проспект, 42 (дворовая часть); ул. Горняков, 11; Таймырская, 7 и 28; Новая, 12 (торцевой фасад); Первомайская, 7 и 13; Норильская, 26.

Кроме того, норильские службы сработали на опережение: в рамках региональной программы прошёл аукцион, на котором был отобран подрядчик на выполнение работ по адресу: ул. Московская, 7а. Ранее ремонт здесь был запланирован на 2022 год.

- Сейчас найдены подрядчики для работ на 17 из 20 запланированных объектов. К сожалению, ещё не определён исполнитель для ремонта фасада дома по ул. 50 лет Октября, 6а. Дом начали ремонтировать в 2020 году, однако договор с предыдущим подрядчиком пришлось расторгнуть из-за срыва сроков. Также не состоялся конкурс, объявленный управляющей компанией «Северный управдом» по адресам: ул. Норильская, 26, и ул. Первомайская, 13. Поиск подрядчика продолжается. Также в рамках региональной программы проходит электронный аукцион на выполнение ремонтных работ дворового фасада дома по адресу: ул. Советская, 16, - пояснила Татьяна Шульгина, заместитель директора управления жилищного хозяйства.

Часто норильчане задаются вопросом: «А почему нельзя окрасить весь дом сразу?». На том же Ленинском проспекте можно увидеть красивые фасады со стороны главной улицы и обратную картину во дворах. Ответ на него также даёт Татьяна Шульгина:

- В 2015-2016 годах массово окрашивались дома на Ленинском проспекте. Тогда средств и подрядчиков оказалось недостаточно, поэтому стены зданий обновили только с лицевых и торцевых сторон. К счастью, подошло время, когда мы можем заняться и фасадами, выходящими во двор. К тому же список адресов составлен далеко не случайным образом. Жители домов на ул. Ленинградской, 1, и Ленинскому проспекту, 42, приняли активное участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Они провели собрание, и собственники проголосовали за то, чтобы в 2021 году их дом был благоустроен.

Проектная документация и паспорта окраски домов подготовлены в полном объёме. Кое-где строители уже приступили к ремонту - поставили леса и начали соскребать со стен домов старую краску. На ремонтные работы в этом году из городского бюджета выделено 225 млн рублей. Согласно договору, подрядчики должны справиться со своей задачей к концу сентября.