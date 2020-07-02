Определены новые сроки всероссийской переписи населения

Постановлением правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года. Перепись в труднодоступных территориях страны пройдёт с октября 2020 по июнь 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление от 27 июня 2020 года.

Согласно изменениям, которые вносятся в акты правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учёт, является 0.00 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа.

Перепись населения на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдёт с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведённые в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения».

«Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.