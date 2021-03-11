Определён базовый пассажирский авиаперевозчик Норильска
Определён базовый пассажирский авиаперевозчик Норильска
Четырёхстороннее соглашение, которое подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров и генеральный директор АО «Авиакомпания «НордСтар» Леонид Мохов, определяет авиакомпанию «НордСтар» базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска.
Соглашение заключено по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения труднодоступных северных территорий края устойчивым авиасообщением и развития Арктической зоны России.
В соответствии с соглашением «НордСтар» берёт на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных уровней тарифов в рамках года на рейсы в Норильск и из него. Для пассажиров это означает фиксированную стоимость перелёта, не зависящую от даты вылета и покупки билета, и гарантированное количество рейсов.
Александр Нерадько отметил: «Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение её требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение четырёхстороннего соглашения позволяет чётко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров».
«Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной политики «Норникеля» в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договорённости — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край — особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий — стратегическая цель развития страны. Определение базового перевозчика Норильска — это веление времени. Оно продиктовано в том числе реализацией масштабных инвестиционных проектов. Уверен, достигнутые договорённости откроют новую страницу во взаимоотношениях краевой власти и бизнеса и будут способствовать социально-экономическому развитию северных территорий нашего региона», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.