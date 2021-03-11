Определён базовый пассажирский авиаперевозчик Норильска

Соглашение заключено по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения труднодоступных северных территорий края устойчивым авиасообщением и развития Арктической зоны России.

В соответствии с соглашением «НордСтар» берёт на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных уровней тарифов в рамках года на рейсы в Норильск и из него. Для пассажиров это означает фиксированную стоимость перелёта, не зависящую от даты вылета и покупки билета, и гарантированное количество рейсов.

Александр Нерадько отметил: «Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение её требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение четырёхстороннего соглашения позволяет чётко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров».

«Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной политики «Норникеля» в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договорённости — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край — особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий — стратегическая цель развития страны. Определение базового перевозчика Норильска — это веление времени. Оно продиктовано в том числе реализацией масштабных инвестиционных проектов. Уверен, достигнутые договорённости откроют новую страницу во взаимоотношениях краевой власти и бизнеса и будут способствовать социально-экономическому развитию северных территорий нашего региона», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.