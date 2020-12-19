Опыт Красноярья по модернизации энергосистем северных районов представлен на международном форуме

В Санкт–Петербурге завершил работу X Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Он объединил более 2,5 тыс. специалистов из 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Деловую программу мероприятия посвятили ключевым направлениям стратегии развития Арктической зоны.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев выступил на сессии по вопросам развития энергетического комплекса Арктики.

Министр отметил, что к Арктической зоне РФ в крае относятся Норильск, Таймырский Долгано–Ненецкий, Туруханский районы и часть Эвенкийского муниципального района. Общая численность населения этих территорий составляет 230 тыс. человек.

Энергосистема Арктической зоны края — это две гидроэлектростанции — Усть–Хантайская и Курейская, три газовые ТЭЦ для энергоснабжения Норильского промышленного района, а также более 60 дизельных электростанций и 48 котельных в энергоизолированных посёлках.

Основными проблемами энергосистемы северных территорий Афанасьев назвал значительный износ оборудования, высокую стоимость доставки и хранения топлива, а также ограничения, связанные с северным завозом. Для снижения затрат на производство энергии и повышение надёжности энергообеспечения в северных районах края проводится модернизация объектов энергоснабжения. В частности, идёт строительство нефтяных энергоцентров в посёлках Туруханск и Бор. Это позволит использовать местную нефть, снизить транспортные расходы и стоимость топлива.

Кроме того, в эвенкийской Туре внедрена система утилизации тепла на трёх дизельных электростанциях. В итоге с дизель–генераторных установок получается «недорогая» тепловая энергия, которая используется для собственных нужд электростанций и обогрева потребителей. Экономический эффект за последние три года составил порядка 250 млн рублей.

Евгений Афанасьев сообщил, что для модернизации энергосистем в крае изучался опыт коллег из других регионов. В частности, рассматривались механизмы внедрения источников возобновляемой энергии: солнечной, ветряной, речных бесплотинных (погружных) мини–ГЭС. «В итоге в Туре решено построить автономную гибридную энергоустановку, которая будет вырабатывать порядка 2 млн кВт и позволит снизить объём дорогостоящей энергии от дизельных электростанций. В первом квартале следующего года объект планируется ввести в эксплуатацию. Также идёт подготовка к внедрению альтернативных источников и на других энергоизолированных территориях края», — пояснил он.

В завершение министр отметил, что в регионе разработан уникальный комплекс, который состоит из ветровой станции и системы хранения тепловой энергии. В отличие от традиционных установок энергия ветра будет превращаться не в электроэнергию, а в тепло. Первый такой комплекс, который полностью автономный и сможет работать при температурах до –700С, будет установлен уже в следующем году. Через два–три года новую технологию предложат потребителям. Планируемый срок службы комплекса — 60 лет.

Участники форума поддержали опыт края по модернизации изолированных энергосистем. Информация о проектах региона войдёт в итоговые материалы форума и с другими решениями будет направлена в органы исполнительной власти субъектов РФ.