Организацию выборов депутатов Норильского городского Совета оценили представители политических партий
Организацию выборов депутатов Норильского городского Совета оценили представители политических партий
Своё мнение высказали Жанна Петухова, лидер списка партии «Новые люди» по единому избирательному округу, Дмитрий Дубров, председатель местного отделения политической партии «Справедливая Россия» и Павел Семизоров, председатель городского отделения ЛДПР.
«Организация процесса на избирательных участках ни у кого из норильских «Новых людей» вопросов не вызвала, — поделилась Жанна Петухова. — На наш взгляд, всё в Норильске сделано достойно — члены комиссий работают, наблюдатели следят за ходом голосования, никаких неприятных инцидентов я отметить не могу. Мы действительно новые люди в политике Норильска, для нас это первая избирательная кампания, первый день, когда мы находимся, так сказать с «другой стороны» урны для голосования, в избирательном бюллетене. Это неоценимый опыт, который обязательно пригодится в будущем. Я благодарю всех, кто поддержал нас на выборах в Норильский городской Совет депутатов. Мы ценим ваше доверие, каждый голос для нас очень важен».
«Выборы состоялись, вопросов к организации у меня нет. Каких-либо серьезных эксцессов во время голосования я не увидел. Проголосовал сам и лично убедился, что всё проходило в рамках закона. Норильчане спокойно и взвешенно определили будущее нашего города на голосовании, как и должно быть. Как кандидат и лидер норильского отделения партии хочу сказать спасибо за оказанное доверие всем, кто пришёл на выборы и отдал свои голоса за «Справедливую Россию», — сказал Дмитрий Дубров.
«В день голосования я побывал на нескольких избирательных участках — мне важно было своими глазами увидеть, как организован процесс.
Выборы везде проходили спокойно, в штатном режиме, — комментирует Павел Семизоров. — Очередей на участках не было, явка относительно невысокая, но это нормально для уровня муниципальных выборов. 2022 — непростой год для всех. Сложная международная обстановка, санкции — новые вызовы времени так или иначе сказываются на жизни каждого из нас. Созыву депутатов 2022 года предстоит серьёзная работа, поэтому в Совет Норильска должны попасть те, кому люди действительно доверяют.
Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал ЛДПР и наших кандидатов. В этом году мы потеряли своего лидера, но его дело продолжается. И ваша поддержка — лучшее тому свидетельство. Мы высоко ценим ваше доверие и будем вместе работать на благо Норильска».