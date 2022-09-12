Организацию выборов депутатов Норильского городского Совета оценили представители политических партий

«Организация процесса на избирательных участках ни у кого из норильских «Новых людей» вопросов не вызвала, — поделилась Жанна Петухова. — На наш взгляд, всё в Норильске сделано достойно — члены комиссий работают, наблюдатели следят за ходом голосования, никаких неприятных инцидентов я отметить не могу. Мы действительно новые люди в политике Норильска, для нас это первая избирательная кампания, первый день, когда мы находимся, так сказать с «другой стороны» урны для голосования, в избирательном бюллетене. Это неоценимый опыт, который обязательно пригодится в будущем. Я благодарю всех, кто поддержал нас на выборах в Норильский городской Совет депутатов. Мы ценим ваше доверие, каждый голос для нас очень важен».

«Выборы состоялись, вопросов к организации у меня нет. Каких-либо серьезных эксцессов во время голосования я не увидел. Проголосовал сам и лично убедился, что всё проходило в рамках закона. Норильчане спокойно и взвешенно определили будущее нашего города на голосовании, как и должно быть. Как кандидат и лидер норильского отделения партии хочу сказать спасибо за оказанное доверие всем, кто пришёл на выборы и отдал свои голоса за «Справедливую Россию», — сказал Дмитрий Дубров.

«В день голосования я побывал на нескольких избирательных участках — мне важно было своими глазами увидеть, как организован процесс.

Выборы везде проходили спокойно, в штатном режиме, — комментирует Павел Семизоров. — Очередей на участках не было, явка относительно невысокая, но это нормально для уровня муниципальных выборов. 2022 — непростой год для всех. Сложная международная обстановка, санкции — новые вызовы времени так или иначе сказываются на жизни каждого из нас. Созыву депутатов 2022 года предстоит серьёзная работа, поэтому в Совет Норильска должны попасть те, кому люди действительно доверяют.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал ЛДПР и наших кандидатов. В этом году мы потеряли своего лидера, но его дело продолжается. И ваша поддержка — лучшее тому свидетельство. Мы высоко ценим ваше доверие и будем вместе работать на благо Норильска».