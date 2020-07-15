Осенью в Норильске откроется детская школа программирования «IT-куб»

Школьники смогут бесплатно изучать информационные технологии по программам Яндекс.Лицея, SAMSUNG и других цифровых гигантов.

Учебные курсы, разработанные крупными IT-компаниями, помогут юным норильчанам освоить программирование на языке Python, основы VR/AR-разработки, мобильные технологии и другие востребованные на рынке труда направления в этой области. Уже во время обучения ученики «IT-куба» смогут решать реальные задачи из мира высоких технологий. Основной курс рассчитан на подростков от 12 до 17 лет. Предусмотрены здесь программы для детей помладше. Ребята в возрасте от семи до одиннадцати лет смогут изучить основы логики и решать простые математические задачки.

«Норильск - не первый город, в котором открывается школа такого формата. Они работают уже на 21 площадке по всей России. К 2024 году планируется расширение проекта до трёхсот сорока площадок. «IT-кубы» – это отдельное направление внутри национального проекта «Образование». Его цель – вывести страну на новый уровень на глобальном рынке информационных технологий. Достичь этого можно, только если уже сейчас начать готовить специалистов, которые в будущем обеспечат технологический прорыв», - рассуждает менеджер норильской школы «IT-куб» Александра Жигалова.

Одними из инициаторов открытия проекта в северном городе стало Агентство развития Норильска. Оно же взяло на себя расходы по ремонту. Сам проект реализуется за счёт федеральной и краевой субсидии на базе Красноярского технопарка «Кванториум». Помещение для «IT-куба» предоставил техникум промышленных технологий.

Уже к октябрю ремонтные работы завершатся, и у талантливой норильской молодёжи появится новая площадка для реализации творческих способностей.

«Сертификаты из нашей школы дадут ученикам дополнительные баллы при поступлении в вузы. Наши партнёры сотрудничают с ведущими университетами страны: ИТМО, МФТИ и другие. Проекты, которые ученики будут выполнять в «IТ-кубе», будут формировать их портфолио. А окончившие обучение по программам Яндекс.Лицея или IT-школы Samsung будут обладать достаточными навыками, чтобы начать профессиональную карьеру как Junior-программисты», - рассказывает Александра Жигалова.

Построить свою карьеру после вуза будущие программисты смогут в любом уголке мира. На Севере они востребованы в производстве на инновационных проектах «Норникеля». Также большой простор для работы открыт в связи с появлением интернета в отдалённых регионах. Найти себя можно и в науке, например, в сфере освоения Арктики, там требуются специалисты по связи и информационной безопасности. Причём работать можно и на зарубежных заказчиков даже из дома, главное - наличие компьютера и интернета.

Более полную информацию о программах «IТ-куба» можно найти на сайте https://itcube.io

Марта Кальмина