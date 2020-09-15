Осетры пошли

Молодь была выращена на Норильском рыбоводно-инкубационном заводе, куда икра уникальной рыбы была завезена в июле с завода, который находится в селе Белый Яр на юге Красноярского края. Сейчас, по достижении мальками кондиционного веса в три с небольшим грамма, их выпустили в естественную среду обитания.

- Руководство компании понимает важность вопросов охраны окружающей среды и считает данную деятельность одним из своих приоритетов, - отметил исполняющий обязанности начальника управления экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля» Алексей Кунаев. - Компания инвестирует значительные средства в улучшение экологической обстановки там, где осуществляет свою деятельность. Восполнение биоресурсов, а в частности зарыбление рек, – одно из таких мероприятий. «Норникель» ежегодно занимается поддержанием ихтиофауны, выпуская мальков таких рыб, как осётр, голец, хариус. А за последние четыре года в Енисей было выпущено более миллиона мальков сибирского осетра.

- Воздействие на окружающую среду, оказываемое АО «Норильсктрансгаз» при производственной деятельности, определяет его ответственность перед обществом и природой, – добавил начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Норильсктрансгаз» Максим Коробинский. - В качестве мер по сохранению природных биологических ресурсов производится выпуск в Енисей молоди сибирского осетра, занесённого в Красную книгу.

Таким образом «Норникель» поддерживает воспроизводство водных экосистем, на которые может быть оказано негативное воздействие в результате промышленной деятельности.