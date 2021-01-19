Основная часть мероприятий в рамках четырёхстороннего соглашения финансировалась из краевого бюджета

Значительная часть объектов была профинансирована из внебюджетных источников. К ним относятся строительство трёх дошкольных образовательных учреждений, на 300 мест каждое, приобретение и укладка покрытия на двух футбольных полях общей стоимостью около 9 млн рублей, строительство спортивного комплекса стоимостью 3 млрд 600 млн рублей. Все объекты внебюджетного финансирования были возведены компанией «Норникель».

За десять лет действия четырёхстороннего соглашения было освоено порядка 11 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 303,5 млн рублей, краевого бюджета — 5 млрд 160 млн рублей, местного бюджета — 15,5 млн рублей и внебюджетных источников — 5,5 млрд рублей.

По ряду плановых мероприятий в некоторые годы по разным причинам произошло отставание, связанное с сокращением финансирования из федерального бюджета. Конкретно с 2015 по 2019 год были снижены плановые показатели по модернизации и капремонту сетей. Процент выполнения в это время составил 55% от первоначального плана по соглашению — из 61 км сетей было отремонтировано 35 км. По сохранению устойчивости зданий эффективного жилищного фонда показатель составил 91% фактического выполнения. По сносу аварийных и ветхих строений — 100%, по ремонту муниципальных квартир — 98%, где неисполнение обязательств наблюдалось в течение одного года.

Осенью 2020 года в результате выездного совещания Совета Федерации в Красноярский край было принято Постановление «О социально-экономическом развитии города Норильска». Документ стал итогом совместной работы Совета Федерации, правительства России, региона, администрации Норильска и компании «Норильский никель». В Постановлении отражены совместные предложения по решению проблем социально-экономического развития территории. В частности рекомендовано разработать комплексный план социально-экономического развития Норильска с учётом предложений правительства региона и до февраля текущего года заключить новое четырёхстороннее соглашение.

Следует констатировать, что в 2015 году федеральный центр фактически самоустранился от финансирования запланированных работ, при этом краевая власть свои обязательства выполнила. Но и в этом случае были прецеденты, когда даже выделенные из краевого бюджета средства не осваивались в нужном порядке. То, что сейчас подготовлено в рамках нового соглашения, подразумевает суммы в разы выше, поэтому возникшие проблемы, по мнению представителей министерства, необходимо обязательно проанализировать, учесть, чтобы на новые планы выйти со скорректированной программой.

По мнению первых лиц министерства ЖКХ края, соглашение, которое будет сейчас заключаться, должно предусматривать жёсткий контроль со стороны органов местного самоуправления как в отношении управляющих компаний, так и подрядных организаций. Основными проблемами в части невыполнения мероприятий являются как раз недостаточное количество строительных организаций и специализированных подрядных организаций, а также короткий временной период выполнения работ в конкретных климатических условиях.