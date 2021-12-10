Основной объём расходов городской казны будущего года приходится на муниципальные программы

Начиная с января, в Норильске будет действовать уже 21 муниципальная программа вместо 19. Проекты всех программ и параметры их финансирования народные избранники подробно обсудили на заседаниях профильных комиссий.

Сам бюджет остался программно-целевым – основной объём расходных обязательств 2022 года приходится на муниципальные программы:

«Управление муниципальным имуществом»: ~382,3 млн рублей;

«Развитие образования»: ~10 млрд 611 млн рублей;

«Социальная поддержка жителей»: ~251,3 млн рублей;

«Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»: ~3 млрд 15,3 млн рублей;

«Защита населения и территории от ЧС»: ~690,5 млн рублей;

«Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»: ~65,4 млн рублей;

«Благоустройство территории»: ~333,6 млн рублей;

«Развитие культуры»: ~1 млрд 315,4 млн рублей;

«Развитие физической культуры и спорта»: ~1 млрд 81 млн рублей;

«Молодёжь в XXI веке»: ~86,9 млн рублей;

«Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: ~59 млн рублей;

«Развитие транспортной системы»: ~5 млрд 643,1 млн рублей;

«Формирование современной городской среды»: ~67,7 млн рублей;

«Развитие туризма»: ~30,2 млн рублей;

«Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: ~1 млрд 262,6 млн рублей;

«Обеспечение доступным и комфортным жильём»: ~352,9 млн рублей;

«Содействие занятости населения»: ~26,8 млн рублей;

«Управление муниципальными финансами»: ~245,9 млн рублей;

«Экология и охрана окружающей среды» (программа реализуется с лета 202 года): ~334,7 млн рублей;

«Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (новая программа): ~22,6 млн рублей;

«Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (новая программа): ~576,5 млн рублей.

Основные параметры главного финансового документа территории на следующий год составят: доходы: ~22 млрд 624,6 млн рублей; расходы: ~28 млрд 165 млн рублей; дефицит: ~5 млрд 540,5 млн рублей.

Как пояснила в своём докладе начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева, источником финансирования дефицита бюджета послужат остатки бюджетных средств – они полностью покрывают недостающий объём.