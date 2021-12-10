МАУ ИЦ «Норильские новости»

Основной объём расходов городской казны будущего года приходится на муниципальные программы

Основной объём расходов городской казны будущего года приходится на муниципальные программы

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Основной объём расходов городской казны будущего года приходится на муниципальные программы

Депутатский корпус Норильска завершил комиссионное рассмотрение проекта бюджета территории на ближайшие три года. Принимать бюджет парламентарии будут на завершающей сессии 2021 года.

Основной объём расходов городской казны будущего года приходится на муниципальные программы

Начиная с января, в Норильске будет действовать уже 21 муниципальная программа вместо 19. Проекты всех программ и параметры их финансирования народные избранники подробно обсудили на заседаниях профильных комиссий.

Сам бюджет остался программно-целевым – основной объём расходных обязательств 2022 года приходится на муниципальные программы:

  • «Управление муниципальным имуществом»: ~382,3 млн рублей;
  • «Развитие образования»: ~10 млрд 611 млн рублей;
  • «Социальная поддержка жителей»: ~251,3 млн рублей;
  • «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»: ~3 млрд 15,3 млн рублей;
  • «Защита населения и территории от ЧС»: ~690,5 млн рублей;
  • «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»: ~65,4 млн рублей;
  • «Благоустройство территории»: ~333,6 млн рублей;
  • «Развитие культуры»: ~1 млрд 315,4 млн рублей;
  • «Развитие физической культуры и спорта»: ~1 млрд 81 млн рублей;
  • «Молодёжь в XXI веке»: ~86,9 млн рублей;
  • «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»: ~59 млн рублей;
  • «Развитие транспортной системы»: ~5 млрд 643,1 млн рублей;
  • «Формирование современной городской среды»: ~67,7 млн рублей;
  • «Развитие туризма»: ~30,2 млн рублей;
  • «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: ~1 млрд 262,6 млн рублей;
  • «Обеспечение доступным и комфортным жильём»: ~352,9 млн рублей;
  • «Содействие занятости населения»: ~26,8 млн рублей;
  • «Управление муниципальными финансами»: ~245,9 млн рублей;
  • «Экология и охрана окружающей среды» (программа реализуется с лета 202 года): ~334,7 млн рублей;
  • «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (новая программа): ~22,6 млн рублей;
  • «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» (новая программа): ~576,5 млн рублей.

    • Основные параметры главного финансового документа территории на следующий год составят: доходы: ~22 млрд 624,6 млн рублей; расходы: ~28 млрд 165 млн рублей; дефицит: ~5 млрд 540,5 млн рублей.

    Как пояснила в своём докладе начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева, источником финансирования дефицита бюджета послужат остатки бюджетных средств – они полностью покрывают недостающий объём.

    Фото Денис Кожевников
    10 декабря в 15:00 650
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