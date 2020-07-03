Основную часть ремонтов коллекторного хозяйства завершат к началу отопительного сезона

В Норильске продолжаются летние капитальные ремонты коллекторного хозяйства. В этом году на них направлено около 100 млн рублей. Основную часть ремонтов планируется завершить к началу отопительного сезона.

Как пояснил Артём Парежев, начальник отдела теплоэнергетики управления горхозяйства администрации Норильска, нынешнее состояние коллекторного хозяйства города требует регулярного проведения ремонтов. Потому они ведутся ежегодно и круглогодично, а лето отводится на работы капитального характера.

«Делается это для бесперебойного энергоснабжения города. Протяжённость коллекторного хозяйства Норильска – более 100 км. Капремонты проводятся как в рамках муниципальной программы, так и тарифной составляющей – то есть за средства КОС. Кстати, с ремонтами коллекторного хозяйства могут быть связаны кратковременные отключения воды в домах. Жителей предупреждают об отключениях», – пояснил Артём Парежев.

В этом году планируется провести капитальные ремонты нескольких участков. Например, в районе дома № 1 на ул. Дудинской в Талнахе. Протяжённость коллектора – почти 400 метров, коллектор смешанный, имеющий канальную и бесканальную прокладки. На замену труб в нём и прочие сопутствующие работы будет потрачено почти 11,4 млн рублей.

«Заменяем прокладку, которая проходит под дорогой, и выполняем капитальный ремонт участка протяжённостью 378,1 м – от Дудинской, 1, до канализационной насосной станции. Пришлось перекрыть дорогу из-за просадки – под ней проходят трубы, требующие замены, – рассказал Валерий Шевцов, начальник производственно-технического отдела МУП «КОС». – Этот участок завершим до конца августа, а вообще ремонты коллекторного хозяйства – до 30 сентября».

Также капремонт этим летом пройдёт на участке, расположенном между перекрёстками Б. Хмельницкого – 50 лет Октября и Б. Хмельницкого – ул. Севастопольская. Там первый этап ремонта прошёл зимой, начиная с 26 декабря. Тогда был выполнен плановый ремонт трубопровода протяжённостью порядка 200 метров. Сейчас, в связи с продолжением работ, с 7 июля вновь будет перекрыто движение на этом же участке.