Основные аварийно-спасательные работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе ТЭЦ-3 завершены

Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Лисин на совещании с участием исполняющего полномочия главы Норильска, представителей градообразующего предприятия и компании «НТЭК».

- Мы завершили третий этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального характера в Норильске. Вся топливно-водяная смесь, которая находилась на берегах реки Амбарная собрана и транспортирована во временные хранилища; оборудование, насосные станции и резервуары из тундры убраны, - подытожил глава краевого МЧС.

Напомним, ЧС ликвидировали поэтапно. Сначала локализовали разлив солярки, установив сорбирующие боновые заграждения. Всего использовали 101 линию общей протяжённостью почти 3,5 тыс. метров. На втором этапе выполняли работы по сбору топливно-водяной смеси и загрязнённого поверхностного грунта; зачистили сорбентом береговую линию и загрязненную территорию. Всего собрали около 34,5 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. Затем её, на третьем этапе, подрядные организации перекачали на склад временного хранения в районе хвостохранилища «Лебяжье». Параллельно начался следующий этап - сепарация водно-дизельной смеси и утилизации воды. Эти работы ещё продолжаются.

Полностью вывезен загрязненный грунт с территории, прилегающей к ТЭЦ-3. Сейчас он находится в крытых бетонных ангарах, что позволяет не допустить попадания загрязняющих веществ в почву. Компания в поиске сертифицированной методики по работе с этим грунтом.

- В первых числах сентября мы закончили перекачку топливно-водяной смеси, собранной на Амбарной. Сейчас идёт сепарация, на сегодняшний день закончена обработка более 17 тыс. кубометров топливно-водяной смеси. На водоёмах замыто около 23 тыс. кв. м береговой линии, - сообщил гендиректор НТЭК Сергей Липин. - На реке Амбарной продолжается установка и замена сорбирующих бонов. Бригада спасателей контролирует определенные участки береговой линии и обрабатывает их сорбентом. Расход его значительно снизился, поскольку львиную долю загрязняющих веществ уже собрали. Специалисты будут работать на Амбарной до наступления холодов, пока реку не скуёт льдом. А в следующем сезоне, когда река освободится ото льда, боновые заграждения восстановят.