МАУ ИЦ «Норильские новости»

Остановка «Художественный салон» на Ленинском проспекте получила название «Кинотеатр «Родина»

Остановка «Художественный салон» на Ленинском проспекте получила название «Кинотеатр «Родина»

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Остановка «Художественный салон» на Ленинском проспекте получила название «Кинотеатр «Родина»

Об этом сообщил Виктор Кузнецов, начальник транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска.

Остановка «Художественный салон» на Ленинском проспекте получила название «Кинотеатр «Родина»

Инициатива о переименовании остановки поступила от управления по делам культуры и искусства. Обусловлено это тем, что художественный салон закрылся, и сейчас в помещении работают другие торговые точки.

- Кроме того, в здании на Ленинском проспекте, 7, которое включено в перечень региональных объектов культурного наследия, находится известнейший в городе кинотеатр «Родина». Поэтому логичным было и остановочный пункт назвать так же, как культурное учреждение. Данная информация уже внесена в реестр муниципальных автобусных маршрутов, - пояснил Виктор Кузнецов.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
1 июня в 13:15 140
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