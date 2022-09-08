Остановка «Университет» станет более вместительной

По словам заместителя начальника «Норильскавтодора» Сергея Бойцова, расширить остановку и сделать её более комфортной поручил глава города Дмитрий Карасев. После выполнения всех необходимых процедур подрядная организация приступила к работе.

«Проект павильона уже готов. В Красноярске его соберут, после чего конструкцию отправят в Норильск. До 30 октября остановочный пункт должен быть установлен и оборудован всеми необходимыми коммуникациями. Пассажиры смогут зарядить мобильный телефон, проследить на мониторе за движением автобусов и узнать о времени ожидания транспорта», - отметил Сергей Бойцов.

Размер сооружения - 3 на 10 метров. Располагаться оно будет ближе к улице Талнахской, так как в следующем году на этом участке планируется расширить проезд - для удобства водителей и пешеходов.