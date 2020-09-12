От двигателей до вентиляции

Кипящие расплавы пылающей лавой бурлят в печах, в сизой дымке суетятся краны. А незаметный во всей этой суете электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Павел Сиротинин обходит плавильный цех, прислушиваясь к звуку работающих электродвигателей конвекторов и линий загрузки... Именно эти установки — зона ответственности электромонтёров плавильного цеха медного завода. И коль речь идёт о непрерывном производстве, главное — не починить, а предотвратить поломку. На участке № 58 всего четыре специалиста, но в смену выходит только один электромонтёр. Его главная задача — выполнение срочных ремонтов, а также плановое техобслуживание двигателей промышленных установок и вентиляции.

– Наша обязанность – оперативное устранение небольших поломок и переключение сетей, — рассказывает Сиротинин. — Например, на одном из участков пропадает напряжение — дежурный отправляется на место и выявляет причину неисправности. Если можно, быстро сам всё чинит, а если поломка серьёзная, то в первую очередь переводит питание на другую секцию, чтобы работа не остановилась, а уже потом — восстановление и ремонт.

Один из главных механизмов, который используют в своей работе электромонтёры, – это кран–балка — ведь самый лёгкий двигатель, заставляющий работать конвектор, весит более 30 кг.

— Бывает, лента, которая загружает в конвекторы сырьё, застопорилась, двигатель сгорел — надо срочно менять. Движки там, в принципе, маленькие — на 7,5 киловатта (около 30 кг), один человек его без проблем поменять может, — со знанием дела поясняет Павел Сиротинин. — Как правило, мы или запасные где–то рядом с агрегатами ставим, как раз на такие случаи, либо со склада доставляем. Труднее, когда ломается двигатель какой-либо установки на высоте... Тогда ждём свободный кран, ведь поднять в одиночку на высоту, например, четвёртого этажа двигатель массой 30 кг — довольно проблематично.

Ремонт двигателей, отвечающих за работу приточной вентиляции, – дело более серьёзное, потому что они и мощнее, и тяжелее (мощность 55 кВт, вес 300–400 кг). Для их установки используют кран-балку. Если без дополнительной помощи не обойтись, вызывают с другого участка бригаду, которая занимается не оперативной починкой, а именно ремонтами.

В задачу сотрудников 58–го участка входит и регулярное профилактическое техобслуживание электромоторов. Очистку, продувку и смазку каждого двигателя проводят раз в два месяца. Это обеспечивает и долговечность, и надёжность механизма. Если не учитывать время доставки нового двигателя к месту ремонта, то демонтаж старого оборудования и установка нового занимают не так уж и много времени. Куда сложнее, если поломка неочевидна, в этом случае может уйти полдня, чтобы её просто обнаружить.

– Допустим, изоляция повредилась и образовалась силовая дуга, которая начала окислять контакт. В результате его замыкает, и напряжение не проходит. Приходится искать это конкретное место. И получается, что установка — в одном месте, двигатель — в другом, а пульт управления — в третьем. Тогда работа может затянуться, — делится электромонтёр.

Приходится электромонтёрам и на крышу завода подниматься, и в подвалы спускаться, помогая подключать оборудование другим службам. Там установлены специальные насосные системы, откачивающие техническую воду. Работают они также от электродвигателей.

Самое же внушительное оборудование, которое приходится обслуживать Павлу и его коллегам, — двухтонный двигатель, обеспечивающий работу дымососа, или вытяжной трубы, очищающей цеховые помещения от газа. Так что специалисты участка № 58 выполняют хоть и не заметную на первый взгляд, но очень важную миссию, результат которой влияет и на работу каждого сотрудника завода, и на всё производство в целом.