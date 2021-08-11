От экологии города к экологии края

На встрече министра с главой Норильска Дмитрием Карасевым и руководителями администрации города были рассмотрены вопросы, касающиеся экологической ситуации в регионе. И намечены мероприятия, направленные на её улучшение.

В первую очередь речь шла о разработанных городом экологических проектах. Они будут реализовываться за счёт средств, которые в 2022-2024 годах поступят в бюджет Норильска от «Норникеля» в качестве компенсации за розлив топлива.

- Двенадцать миллиардов, обещанные Норильску, позволят сделать многое в плане улучшения экологической обстановки в этом северном городе, - считает Александр Козлов.

Также министр отметил значимость реализации проектов «Норникеля», направленных на уменьшение выбросов диоксида серы в атмосферу и рекультивацию промышленных земель.

- Мы посетили объекты, где сегодня идёт рекультивация, и это не только участки, где произошёл розлив топлива, мы осмотрели и производственные объекты, где вред окружающей среде копился десятилетиями. И главный вопрос: как оценить этот вред? Сегодня мы договорились, что губернатор края проведёт совещание, на котором будут присутствовать и представители «Норникеля». По итогам обсуждения может быть вынесено конкретное решение. Я рад, что предприятие озадачилось тем, чтобы утилизировать старые объекты и рекультивировать прилегающие к ним земли. На данный проект «Норникель» планирует выделить до 40 миллиардов рублей. Кроме того, мы видим, что идет большая работа по реализации Серной программы. Главным ее результатом во второй половине 2023 года станет уменьшение выбросов диоксида серы на 45%, а к 2025 году - на 95%. Мы эти работы будем контролировать, - подчеркнул Александр Козлов.

Министр и норильский градоначальник подробно обсудили, как именно будут расходоваться выделенные Норильску средства на улучшение экологической обстановки.

- Совместно с министерством Красноярского края, с министерством рационального природопользования Российской Федерации мы сформировали определённый перечень важнейших для нашего города мероприятий, - рассказал Дмитрий Карасев. - Перечень большой: покупка экологичных автобусов, строительство мусороперерабатывающего и мусоросжигающего заводов, проектирование и строительство новых очистных сооружений и много чего ещё. Мы постарались выбрать самые значительные и важные направления, и они, естественно, сложны в исполнении и довольно затратны по деньгам. И тут очень важно всё спланировать таким образом, чтобы мероприятия не просто были заявлены, чтобы программа действительно была реализована. Период, когда мы сможем осуществить задуманное, - с 2022 по 2024 год.

Кроме того, на совещании было принято решение организовать в Норильске специальную службу по регулярному мониторингу состояния грунтов. Ещё одним знаковым событием для города стало открытие сразу двух новых лабораторий, которые будут мониторить не только выбросы в атмосферу вредных веществ, но и следить за состоянием вод и почвы.

- Мы решили открыть в Норильске лабораторию по мониторингу выбросов в атмосферу. Оборудование уже закуплено. И в скором времени независимое государственное учреждение по наблюдению за состоянием и качеством воздуха начнёт здесь работу. Оценивать выбросы в воздух, землю и воду, своевременно выполняя нужные анализы, будут и коллеги из региона, которые также решили открыть в Норильске лабораторию. И «Норникель» продолжит подобные исследования. Такой всесторонний контроль - свидетельство того, что экологической обстановке на территории уделяется теперь должное, пристальное, внимание, - отметил Александр Козлов.

Что касается ещё пятнадцати миллиардов из двадцати трёх выделенных территории на экологические проекты, - эти деньги пойдут на решение похожих проблем в целом по краю. Например, часть средств предполагается потратить на окончательный перевод столицы с печного отопления на электрическое. Сегодня в Красноярске насчитывается около девятнадцать тысяч частных домов, где для обогрева зимой до сих пор используются дрова и уголь, и это серьезно влияет на экологическую обстановку в самом городе. Те, кто хоть раз бывал в столице края во время морозов, знакомы с «режимом чёрного неба» - когда в безветренную погоду смог от домашних печей полностью закрывает солнце. Также денежные средства пойдут на демонтаж или мониторинг старых военных объектов и производственных комплексов, которые могут представлять потенциальную опасность для экосистемы Красноярья.