От пустыря до площадки

«Когда подрядчик зашёл на объект, здесь был просто пустырь. Работы начались в начале июня. Сначала подготовили местность, расчистили её и разровняли, установили тротуарно-тропиночную сеть из асфальтобетонного покрытия и разделили зоны», - поделился Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству.

Именно так начинались ремонтные работы. А в процессе установки основания площадки бригаду ждала неприятность.

«Во время приёмки основания выяснилось, что материал был

некачественным, а так как это детская площадка и мы следим за всем комплексом работ, то было принято решение незамедлительно демонтировать основание. И хорошо, что обнаружили это на начальных этапах, потом бы пришлось демонтировать полностью всю площадку, это стоило бы намного дороже», - объяснил Анвар Низамутдинов.

По проекту площадка будет разделена на несколько зон. Первая зона для родителей, так сказать «тихая» зона, где они смогут проводить свой досуг, пока ребенок играет. Вторая – для детей, где будет установлено современное детское и спортивное оборудование. Главным объектом станет додекаэдр – это приспособление, имитирующее гору. На нем будут специальные зацепы, по которым детвора сможет лазить. Новинка будет предназначена для детей помладше и для старшего возраста. Общая площадь зоны отдыха составляет 445 кв. м.

Сейчас подрядная организация приступила к завершающему этапу. Осталось установить малые архитектурные формы и детское оборудование. По контракту работы должны закончиться 30 сентября, но ожидается, что 15 сентября городок уже будет готов.

Данная площадка создается за счёт финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды», действующей с 2017 года. На Центральный район в этом году выделено 24 миллиона рублей, а на весь НПР более 50 миллионов рублей.

Сейчас уже планируются объекты на следующий год. В феврале этого года проведено голосование, по результатам которого были выбраны три объекта: Талнахская, 48; Енисейская, 22; Первомайская, 13. Напомним, что на нашей странице в Instagramпроходит онлайн-анкетирование, где каждый может высказать свое мнение о том, какими видит эти общественные пространства.