От сноса — к строительству

Как рассказал Андрей Буянский, начальник управления по реновации администрации Норильска, инженерные изыскания, необходимые для проектирования здания, включают комплекс из трёх видов — инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические. Геологические — покажут состав грунтов, а также выявят их физико-механические и теплофизические свойства. Геодезические — помогут в изучении рельефа местности и составлении топографических и геодезических планов. Экологические — дадут общую оценку окружающей среды. Также будут проведены археологические исследования.

Специалисты подрядчика «Тюмень-изыскания» уже бурят скважины: из шести запланированных одна пробурена на 10 метров, предполагается, что все шесть уйдут на глубину 15 метров. Стоимость этих работ — 7,2 млн рублей.

Из пройденных метров первые полметра составил техногенный грунт (остатки строительного мусора), ниже — мерзлота. Причины, по которым это здание пришло в аварийное состояние, позже оценят специалисты по мерзлотному контролю и проектировщики, — отметил Андрей Буянский. — Полевые работы позволят нам провести, например, геодезическую съёмку для обнаружения скрытых инженерных коммуникаций и прочие важные исследования.

Напомним, этот жилой дом был построен в 1952 году. Более десяти лет назад его признали аварийным из-за деформации фундамента, причиной которой стало растепление грунта. В связи с чем — это и призваны выявить нынешние полевые исследования. Собираемые сейчас образцы грунта и пород передадут в лабораторию для изучения — проведения химических, механических и иных проб. По выбору подрядчика «Тюмень-изыскания» материалы поступят в одну из сертифицированных лабораторий Екатеринбурга.

Результаты изысканий, включая камеральную обработку полевых исследований, будут получены в течение 2,5 месяца. Срок, необходимый для получения положительного решения госэкспертизы на проведённые инженерные изыскания, — 3,5 месяца. Планируется завершить весь комплекс работ к 30 июня.

Сегодня также формируется техзадание на создание проекта будущего здания, подрядчик-проектант определится позже по итогам торгов.

Жанна Петухова, директор Арктического мерзлотно-исследовательского центра ЗГУ, доктор наук, профессор, рассказала, что этот дом станет пилотным проектом применения на практике науки о мерзлоте. Он будет оборудован забуриваемыми геотермическими трубками (по ГОСТу их должно быть 2% от количества свай), которые позволят в онлайн-режиме собирать данные о состоянии здания, анализировать их и, благодаря системе искусственного интеллекта, оценивать «срок жизни» дома в тех или иных обстоятельствах.

- Это позволит не зависеть от человеческого фактора, то есть от того, как часто подполье будут осматривать сотрудники коммунальных служб, например на предмет течи. В случае её появления мы узнаем об этом оперативно и сможем сразу устранить её. Данные будут поступать на сервер и обрабатываться. Примерные расчёты по архивным данным ряда домов уже сделаны, сейчас ждём свежих, «живых», данных. Геотермический онлайн-мониторинг сэкономит финансы, но, что важнее, даст бОльший контроль над ситуацией. Так что будущие жильцы дома могут быть спокойны: внешние факторы уже не повлияют на срок эксплуатации здания.

Эксперт добавила, что эта система — разработка наших специалистов совместно с Новосибирским государственным техническим университетом.

Добавим, что после принятия основных конструктивных решений по дому на ул. Богдана Хмельницкого, 14, начнутся подготовительные работы по сносу аварийного жилого дома на ул. Павлова, 8.