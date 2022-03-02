От сноса — к строительству
От сноса — к строительству
Демонтаж аварийного дома на ул. Богдана Хмельницкого, 14, завершён на 90%, оставшийся ростверк планируется разобрать за 10 дней. На площадке начинаются инженерные изыскания.
Как рассказал Андрей Буянский, начальник управления по реновации администрации Норильска, инженерные изыскания, необходимые для проектирования здания, включают комплекс из трёх видов — инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические. Геологические — покажут состав грунтов, а также выявят их физико-механические и теплофизические свойства. Геодезические — помогут в изучении рельефа местности и составлении топографических и геодезических планов. Экологические — дадут общую оценку окружающей среды. Также будут проведены археологические исследования.
Специалисты подрядчика «Тюмень-изыскания» уже бурят скважины: из шести запланированных одна пробурена на 10 метров, предполагается, что все шесть уйдут на глубину 15 метров. Стоимость этих работ — 7,2 млн рублей.
Из пройденных метров первые полметра составил техногенный грунт (остатки строительного мусора), ниже — мерзлота. Причины, по которым это здание пришло в аварийное состояние, позже оценят специалисты по мерзлотному контролю и проектировщики, — отметил Андрей Буянский. — Полевые работы позволят нам провести, например, геодезическую съёмку для обнаружения скрытых инженерных коммуникаций и прочие важные исследования.
Напомним, этот жилой дом был построен в 1952 году. Более десяти лет назад его признали аварийным из-за деформации фундамента, причиной которой стало растепление грунта. В связи с чем — это и призваны выявить нынешние полевые исследования. Собираемые сейчас образцы грунта и пород передадут в лабораторию для изучения — проведения химических, механических и иных проб. По выбору подрядчика «Тюмень-изыскания» материалы поступят в одну из сертифицированных лабораторий Екатеринбурга.
Результаты изысканий, включая камеральную обработку полевых исследований, будут получены в течение 2,5 месяца. Срок, необходимый для получения положительного решения госэкспертизы на проведённые инженерные изыскания, — 3,5 месяца. Планируется завершить весь комплекс работ к 30 июня.
Сегодня также формируется техзадание на создание проекта будущего здания, подрядчик-проектант определится позже по итогам торгов.
Жанна Петухова, директор Арктического мерзлотно-исследовательского центра ЗГУ, доктор наук, профессор, рассказала, что этот дом станет пилотным проектом применения на практике науки о мерзлоте. Он будет оборудован забуриваемыми геотермическими трубками (по ГОСТу их должно быть 2% от количества свай), которые позволят в онлайн-режиме собирать данные о состоянии здания, анализировать их и, благодаря системе искусственного интеллекта, оценивать «срок жизни» дома в тех или иных обстоятельствах.
- Это позволит не зависеть от человеческого фактора, то есть от того, как часто подполье будут осматривать сотрудники коммунальных служб, например на предмет течи. В случае её появления мы узнаем об этом оперативно и сможем сразу устранить её. Данные будут поступать на сервер и обрабатываться. Примерные расчёты по архивным данным ряда домов уже сделаны, сейчас ждём свежих, «живых», данных. Геотермический онлайн-мониторинг сэкономит финансы, но, что важнее, даст бОльший контроль над ситуацией. Так что будущие жильцы дома могут быть спокойны: внешние факторы уже не повлияют на срок эксплуатации здания.
Эксперт добавила, что эта система — разработка наших специалистов совместно с Новосибирским государственным техническим университетом.
Добавим, что после принятия основных конструктивных решений по дому на ул. Богдана Хмельницкого, 14, начнутся подготовительные работы по сносу аварийного жилого дома на ул. Павлова, 8.