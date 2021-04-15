Отдел по вопросам миграции проведет «День государственной электронной услуги»

Сотрудники подразделения будут оказывать помощь и консультацию в регистрации граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в подаче заявлений на получение госуслуг.

Напоминаем, что на портале можно оплатить госпошлину по услугам «Получение загранпаспорта», «Паспорт гражданина РФ», «Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию» со скидкой 30%.

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.