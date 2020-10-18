Отдых для энергичных

У горожан часто возникает вопрос: «Чем заняться в межсезонье?» Чтобы и без лишнего экстрима, и с пользой для души и тела.

На первый взгляд может показаться, что в весенне–осенний период в Норильске делать особо нечего, тем более, если речь идёт о мобильном отдыхе. В действительности вариантов провести время интересно — масса. На время отодвинем в сторону такие очевидные вещи, как кафе, кино и спортзалы, и рассмотрим менее знакомые, но более любопытные возможности.

Айс–байк

Многие, наверное, видели этих суровых ребят, колесящих по заснеженному Норильску на велосипедах в мороз. Первая мысль: они немного не в себе. На самом деле это отличное сочетание хорошей мобильности, занятного времяпрепровождения и физической нагрузки. Лично я велосипедный сезон уже закрыл, но лишь по одной причине: мой стальной конь для зимних прогулок не предназначен. Для комфортной езды зимой необходимы специальные шины, а ещё лучше — хороший всесезонный байк. Стоит такой монстр от 60 тысяч рублей, хотя, если повезёт, можно купить его с рук раза в два дешевле и в идеальном состоянии. Среди норильчан немало тех, кто пытался освоить арктический байкинг, но пришёл к выводу, что это не для них, поэтому в социальных сетях хватает предложений.

Самые же упорные продолжают ездить зимой на обычных велосипедах, но, на мой взгляд, это не очень помогает получать удовольствие от процесса. Если вы всё же решите влиться в ряды заполярных велосипедистов, не забудьте приобрести специальную арктическую смазку для цепи и немного приспустить шины, так как хорошо накачанные колёса плохо идут по рыхлому снегу и сильно скользят на льду.

Красные Камни

Если у вас в гараже всё лето дожидался своего часа снегоход, то его можно выводить «из стойла»: многие уже так и сделали. Да и счастливые обладатели джипов, прокачанных до арктических вездеходов, тоже найдут, куда отправиться в этот период. А что же делать остальным, если нормальный наст ещё не лёг, а скакать по курумникам (россыпь больших камней, глыб, проще говоря, каменная река) и горной сыпухе под слоем снега чревато травмами? Приятно провести время на природе с чайком, разогретым на походном костерке, любуясь видом на горы, всё ещё можно. Самый простой и привлекательный вариант — Красные Камни. Район водопада одинаково прекрасен и летом, и зимой. Снега пока выпало не так много, а постоянное движение в этом районе гарантирует проходимость до Красных Камней пешком даже без лыж или снегоступов. Плюс накатанная дорога исключает вероятность напороться на скрытую под снегом корягу. Даже без автомобиля вполне можно устроить поход выходного дня, а при наличии снаряжения – ещё и остаться там с ночёвкой. Только представьте: звёздное небо, северное сияние, заснеженные горы, шумящий рядом водопад, и вы на каримате (туристический коврик–пенка) с дымящимся на морозе чаем в термокружке... Эх! Ну, разве не идиллия?

Если вы хотите провести в тундре достаточно много времени, стоит побеспокоиться о паре мелочей. В первую очередь это походная плитка, чтобы в любой момент можно было сварганить себе кипяток. Второе — солнцезащитные очки. Даже в пасмурную погоду приличное количество ультрафиолета просачивается через облака и отражается от снега, так что очки — предмет первой необходимости, если вы не хотите по возвращении несколько дней делать примочки из чайных пакетиков на глаза. Ну и, конечно, одежда. В идеале надо иметь два комплекта: один — лёгкий, например лыжные куртка и штаны, а то и вообще тонкие осенние вещи, второй — тёплый, рассчитанный на хорошие морозы. Зачем? Лёгкий комплект — для самого похода, он позволит идти с хорошей скоростью и при этом сильно не уставать и не потеть. Тёплый надевается уже на месте.

Если пойти только в лёгкой одежде, то посидеть часик-другой и насладиться окружающими видами особо не получится — без движения вы начнёте быстро замерзать. А если сразу снарядиться в тёплые зимние вещи, то идти будет тяжело, в дороге с вас сойдёт десять потов. Пуховые вещи хоть и лёгкие, но занимают в рюкзаке много места. Лучше всего упаковать тёплые штаны и куртку в компрессионный мешок, например от спальника.

Можно выбрать удобный участок, не доходя до Красных Камней, и остановиться там, открыв зимний сезон шашлыков. По дороге на водопады есть пара специально оборудованных беседок. Кстати, маленький совет для тех, кто решил пожевать жареное мясо в сугробе под открытым небом. Не поленитесь и возьмите с собой термос, желательно не современный из биостали, а старый советский — со стеклянной колбой внутри, он куда дольше держит тепло на морозе. Для чего? Как только пожарятся шашлыки, снимайте их с шампуров прямо в термос и закрывайте, а потом доставайте маленькими порциями. Ведь главная проблема таких посиделок в том, что не успеешь управиться с первым кусочком снятого с углей мяса, а остальные уже остыли и покрылись инеем. В термосе же они ещё несколько часов будут горячими. А мясо будет ещё и настаиваться в собственном соку, становясь ароматнее и мягче.

И на природе, и в тепле

Если норильчанам очень хочется выбраться на природу, сохранив при этом тепло, уют и комфорт, они отправляются на турбазу. Но увы, в связи с пандемией норильские базы отдыха в этом году так и не открылись, и купить путёвку от предприятия, соответственно, не получится. Однако никто не отменял личных договорённостей, так что отдохнуть по старинке с помощью друзей и знакомых всё–таки можно. Ещё лучше, когда у таких знакомых есть свой домик. А как быть тем, кому не повезло со связями и друзьями? Для таких случаев в нашем городе тоже есть подходящий вариант — турбаза «Горизонт». Она по–прежнему работает (и вполне официально) как частное предприятие. Конечно, в отличие от бесплатной путёвки удовольствие это не из дешёвых: 7,5 тысячи — в будни, около 12 тысяч — в выходные. Так что исключительно для тихого семейного отдыха это вряд ли подойдёт, а вот для большой шумной компании — вполне. Если раскинуть такую сумму, скажем, на восемь человек (меньшим составом на турбазе обычно не собираются), то ценник будет очень даже приемлемым. Пару раз я отдыхал на «Горизонте», и могу сказать, что у этого комплекса есть существенные плюсы, за которые реально стоит доплатить: во–первых, сами домики новые и комфортные, во–вторых, в наличии полный комплект кухонной утвари — от холодильника до плитки, и главное — НОРМАЛЬНЫЙ туалет в самом домике. Кто хоть раз совершал героическую зимнюю вылазку в уличный нужник, тот понимает ценность стандартного «белого брата». На территории базы имеется специальная горка для катания на тюбингах (надувных плюшках) — это отличное развлечение для детворы. Можно прилично сэкономить и весело провести время всей семьёй, если просто приехать покататься с горки, не бронируя домик. Здесь же можно взять тюбинг в аренду — обойдётся это в пару сотен рублей.

Осколки старого мира

Не самый обычный, но один из моих любимых способов провести межсезонье подойдёт тем, кто устал от людей и хочет просто побыть наедине с собой. Пока снег окончательно не завалил подступы к заброшенным зданиям старого Норильска, можно в полной мере насладиться ощущением постапокалипсиса и почувствовать себя последним человеком на земле, побродив среди руин в зимнем антураже. Для этих целей наиболее доступны два старых комплекса. Первый — в районе рудника «Заполярный», сразу после конечной остановки автобуса 12–го маршрута. Из плюсов — удобная логистика и яркая локация, к тому же нашпигованная интересными объектами за годы полевых игр страйкболистов в «Сталкер». Из минусов — ходить всё же следует осторожно, так как здания ветхие. Второй, более сложный, вариант — посёлок Медвежий ручей. Он значительно дальше и поэтому атмосфернее. Самое сложное заключается в том, что приличный участок пути придётся идти пешком: на дороге к заброшенному поселению есть КПП, запрещающий проезд автотранспорта. Зато такая прогулка подарит массу впечатлений и уникальных фотографий.

Это лишь несколько способов активного проведения досуга, предложенных, что называется, навскидку. На самом деле их гораздо больше. Главное — побороть желание зависнуть перед телевизором или в компьютере. А чем заняться — всегда найдётся.