МАУ ИЦ «Норильские новости»

Отключение горячей воды

Отключение горячей воды

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Отключение горячей воды

В городе планируется проведение промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Отключение горячей воды

В связи чем ожидается отключение горячей воды. В Кайеркане с 24 августа, а в Центральном районе, включая Оганер, и Талнахе с 26 августа.

Ожидается, что 31 августа в наших домах снова появится горячая вода.

18 августа в 12:34 600
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