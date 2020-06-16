Открыта регистрация на региональный этап «Лидера XXI века»

Это один из этапов Всероссийского конкурса для лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений. В конкурсе могут принять участие граждане страны от 14 до 30 лет – лидеры и руководители международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и местных детских и общественных объединений.

Конкурс проводится в два этапа.

На первый этап приём заявок продлится до 26 июня - через АИС «Молодёжь России» myrosmol.ru. Там необходимо выбрать из списка мероприятий «Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века в Красноярском крае» и заполнить все поля формы приёма заявок. Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте краслидер.рф и загрузить туда свои достижения.

Второй, очный, этап пройдёт 2 июля на видеоплатформе Zoom (ссылка будет сообщена заранее). Участникам, прошедшим во второй этап конкурса, необходимо подготовить самопрезентацию, а также решение кейсового задания, которое также будет отправлено заранее.

Номинации конкурса:

«Лидер детского/молодёжного общественного объединения 14-15 лет»;

«Лидер детского/молодёжного общественного объединения 16-17 лет»;

«Лидер молодёжного общественного объединения 18-23 лет»;

«Лидер молодёжного общественного объединения 24-30 лет»;

«Руководитель детского/молодёжного общественного объединения 18-23 лет»;

«Руководитель детского/молодёжного общественного объединения 24-30 лет».