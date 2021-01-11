МАУ ИЦ «Норильские новости»

Открытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 января

Открытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 января

Главная / Новости / Город

Открытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 января

Открытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 январяОткрытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 январяОткрытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 января

Несколько месяцев назад для ремонта коллекторов был перекрыт перекресток улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого, а также участок дороги на улице Кирова.

Открытие перекрестка планировалось ещё на 31 декабря, однако из-за погодных условий техника не могла работать. На сегодняшний день все ремонтные работы окончены, осталось вывезти технические материалы, которые не были использованы.

Текст Ольга Ананских
Фото Денис Кожевников
11 января в 16:00 300
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также