Открытие перекрёстка улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого было перенесено на 15 января

Несколько месяцев назад для ремонта коллекторов был перекрыт перекресток улиц Севастопольской и Богдана Хмельницкого, а также участок дороги на улице Кирова.

Открытие перекрестка планировалось ещё на 31 декабря, однако из-за погодных условий техника не могла работать. На сегодняшний день все ремонтные работы окончены, осталось вывезти технические материалы, которые не были использованы.