Открылась продажа авиабилетов на южные направления

В летний период 2021 года из Норильска можно улететь в Сочи и Краснодар с пересадкой в Москве. Из Красноярска можно также улететь прямым рейсом в Краснодар и Сочи, а также в Анапу и Геленджик.

Рейсы Красноярск - Геленджик запустятся с 6 июня еженедельно пятницам и воскресеньям, Красноярск – Сочи - с 4 июня и будет выполняться еженедельно по пятницам и воскресеньям и рейсом Красноярск – Анапа можно будет летать с 5 июня трижды в неделю – понедельник, суббота и воскресенье. В Краснодар самолёты будут летать с 6 июня один раз в неделю – в воскресенье.

Все рейсы будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с компоновкой экономического и бизнес-класса.

Напомним, что приобрести авиабилеты можно как в авиакассах, так и на официальном сайте авиакомпании.