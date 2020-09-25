МАУ ИЦ «Норильские новости»

Открытие памятного монумента «Воинам-пограничникам Арктики»

Открытие памятного монумента «Воинам-пограничникам Арктики»

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Открытие памятного монумента «Воинам-пограничникам Арктики»

26 сентября в Дудинке торжественно откроют новый памятный монумент с церемонией разрезания ленты

Открытие памятного монумента «Воинам-пограничникам Арктики»

Торжественная церемония открытия начнётся в 13:00. Помимо этого на мероприятии обещают присутствие главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина, начальника отдела в г. Дудинке Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Максима Козлова и многих других.

Также планируется автопробег, который стартует в 10.00 от Аллеи Воинской Славы на улице Севастопольской.

25 сентября в 15:39 300
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