Открытия продолжаются

В составе продовольственного депо обнаружено 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в непригодном состоянии от старости. Исследователям удалось доставить часть обнаруженных исторических экспонатов на борт морского буксира МБ-12 для последующего детального изучения. В изучении и описании находки принимают участие учёные национального парка «Русская Арктика», которые также входят в состав экспедиционного отряда.

Гипотезу о местонахождении продуктового склада на одном из островов Баренца, которые находятся вблизи северной оконечности Новой Земли, выдвинул научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота полковник Сергей Чуркин. Предположение появилось в результате анализа старинных карт и фотографии продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций, найденных им в австрийской национальной библиотеке.

В июне нынешнего года экипаж судна тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус» в ходе рекогносцировки маршрута предстоящей комплексной экспедиции Северного флота у берегов Новой Земли сфотографировал и сделал видеосъёмку восточного и западного островов Баренца, а также участка полуострова Литке. Анализ полученных североморцами фото- и видеоматериалов дал высокую степень вероятности, что гипотеза полковника Сергея Чуркина верна. Экспедиционный отряд, высадившийся на остров Восточный островов Баренца, полностью подтвердил её. В указанном полковником Сергеем Чуркиным месте было обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Помимо продуктового склада исследователи также обнаружили памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Данный исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии.

Совместная Комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги стартовала 5 августа и продлится до октября. Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелаг Новая Земля. Второй — на ледоколе «Илья Муромец», в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр. Это уже третья экспедиция, которую РГО проводит совместно с Северным флотом. Нынешний проект посвящён нескольким памятным датам, в том числе 75-летию Победы и 175-летию основания РГО, одного из старейших в мире действующих научных обществ.