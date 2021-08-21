Открыто и эффективно

Глава Норильска побывал на стройплощадке «Серной программы». «Серная программа» — это проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля». После его реализации компания планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе почти на 90% (в 10 раз). На реализацию программы выделено 250 миллиардов рублей, половина всего финансирования федерального проекта «Чистый воздух».

В шоу–руме «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе глава города ознакомился с макетом объектов, которые строятся для утилизации выбросов; заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по научно–техническому развитию Алексей Девочкин детально рассказал ему о технологии, принятой к реализации в «Серной программе» (производство элементарной серы).

– Эффективность утилизации диоксида серы на объектах проекта — печах взвешенной плавки — составит не менее 99%, что приведёт к снижению выбросов в Норильске не менее, чем на 45% по сравнению с 2015 годом. После получения серной кислоты её нейтрализуют известняком с Мокулаевского месторождения в Талнахе, в результате чего получится гипс, который будут откачивать на хранилище и там складировать. По графику опытно–промышленные испытания схемы на Надеждинском металлургическом заводе пройдут уже в сентябре–октябре 2022 года, что позволит улавливать порядка 80–85% всех существующих газов на НМЗ, — рассказал Алексей Девочкин.

Далее глава Норильска ознакомился с ходом строительно–монтажных работ.

– Сегодня мы наблюдаем строительство одного из главных цехов, который будет собирать все газы, производимые на заводе. Как мы видим, готовность у него довольно высокая, все конструкции находятся на площадке, и реализации нет никаких преград. Наличие рабочих на площадке 100%, они меняются, прибывают в зависимости от видов работ, поэтому с точки зрения организации всё выстроено наилучшим образом: и технический контроль, и надзор, и подрядные организации знают, кто и что должен делать, в целом работы организованы на высоком уровне, — оценил ситуацию Дмитрий Карасев.

В круглосуточном режиме на строительстве задействованы более 600 рабочих и специалистов, привлечены около 40 единиц спецтехники.

И.о. директора НМЗ им. Б.И. Колесникова Заполярного филиала «Норникеля» Виталий Муравьев добавил, что каркас здания газоочистки уже собран. На других объектах завершаются работы на нулевых циклах и ведутся работы по выставлению каркасов, а также отсыпке прилегающих территорий.

– Реализация проекта в корне изменит экологическую ситуацию в нашем городе, дышать станет свободнее, выбросов не будет, не будет газа, и наш город должен по–новому вздохнуть в части экологии. Мы сегодня здесь первый раз. Хочется, чтобы и норильчане увидели, что здесь происходит. Неоднократно говорили: если есть запрос у экологов, у общественников на то, чтобы самим увидеть масштабы стройки, какой с советских времен в Норильске не было, то такие посещения можно организовать совместно с компанией «Норникель». Никаких препятствий для этого нет, компания полностью открыта и готова показать, что проект реализуется, и это не просто разговоры. Мы уже увидели это собственными глазами, — заявил глава Норильска.