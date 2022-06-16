Открытый конкурс на право перевозок по маршруту № 40К не состоялся

Напомним, 28 февраля в управление городского хозяйства от ИП Пишняка, осуществляющего перевозки по маршруту № 40К по направлению Норильск — Оганер — Норильск, поступило заявление о прекращении регулярных перевозок в одностороннем порядке. Связано это с отсутствием технической возможности и наличия кадровых ресурсов.

Согласно федеральному законодательству, движение данного маршрута было прекращено 29 мая, по истечении 90 дней после подачи заявления. Управлением городского хозяйства с 22 марта по 4 мая проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 40К. Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.

Кроме того, 11 мая в управление поступило аналогичное заявление от перевозчика ИП Абагорова, осуществляющего перевозки по муниципальному маршруту № 35 по тому же направлению. Движение данного маршрута будет прекращено 8 августа.

Учитывая создавшуюся ситуацию, управлением городского хозяйства в соответствии с Порядком проведения открытых конкурсов с 9 июня проводится очередной открытый конкурс по данным маршрутам. Заявки принимаются до 8 июля.

В свою очередь главный специалист отдела транспорта УГХ Виктор Клявлин заверил горожан, что пассажирские перевозки в Оганер из Центрального района не остановлены. Существуют альтернативные муниципальные перевозчики - № 40, 31, 31Э и 31Б.