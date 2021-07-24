Откуда начинать отсчёт

Противоречия

На сайте городской администрации в разделе «О городе» указаны несколько важных для нас дат: первое упоминание станка Норильского на картах — в 1884 году, строительство первого дома — в 1921 году, статус посёлка — в 1939–м. Так сложилось, что эти данные пока не приведены в соответствие друг с другом, поэтому противоречия неизбежны. Так, первый дом Норильска появился в 1921 году, а исследования говорят о том, что строения под Норильскими горами существовали и в середине XIX века, когда функционировал медеплавильный заводик Сотниковых, а чуть позже — Александро–Невская копь по добыче угля и, соответственно, посёлки при них...

Так сколько же лет населённому пункту Норильск? Когда он образовался? Как связать эти разрозненные данные и выстроить цепочку преемственности, чтобы, наконец, у нашего города появилась официально признанная дата основания. Ведь до сего дня мы отмечаем не день рождения города, а годовщину присвоения статуса города. И это, безусловно, разные точки отсчёта.

В мировой практике до сих пор не утихают споры о том, какую дату принимать за дату основания того или иного населённого пункта: по первым упоминаниям в письменных источниках, по датировке найденных на месте поселения артефактов, по дате первого нанесения на карту...

Мы предлагаем обратиться к практике историков, которые считают датой основания поселения первое упоминание его в каком-либо документе или — для новейшего времени — дату выдачи документа на начало строительства.Но отталкиваться будем от дня сегодняшнего — так легче, отматывая ленту времени в обратном направлении, не заблудиться в хитросплетениях норильской истории.

Нить истории

На днях Норильск отпраздновал 68–летие со дня присвоения статуса города. Отнимаем от 2021–го положенные шестьдесят восемь лет и получаем 1953 год. Тогда посёлок Норильск Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля перешёл в новое для себя качество, став полноценным городом. В каком же статусе до этого находился Норильск? Ведь очевидно, что присвоить статус города необходимо населённому пункту, который уже существует.

До 1953 года Норильск находился в статусе рабочего посёлка, который он получил в 1939 году — 7 апреля было принято Решение «Об отнесении к категории рабочих посёлков населённого пункта Норильск Усть–Енисейского района Таймырского национального округа». Из текста Решения понятно, что населённый пункт уже существовал. Впрочем, в пользу этого говорит и Приказ «О присвоении улицам Норильска первых наименований», датированный годом ранее — ноябрём 1938 года. Есть, безусловно, и другие свидетельства.

Кому же подчинялся Норильск до 1939 года и в каком статусе пребывал? В письменных источниках — в их числе и газета «Советский Таймыр», и опубликованные Труды Полярной комиссии, — не раз упоминается рудничный посёлок под Норильскими горами. Головная производственная контора Норильскстроя находилась в Дудинке, но вся административная и бытовая жизнь поселения относилась к станку Часовня, что в двенадцати километрах от указанного места. Там находились Норило–Пясинский кочсовет, школа, загс и все другие административные службы. Именно в загсе Часовни регистрировали брачующихся и рождающихся в рудничном посёлке.

К слову, о рудничном посёлке под Норильскими горами упоминал в своём описании поездки на Норильские озёра в 1869 году священник Михаил Суслов: «...приехали к медно–рудному прииску казаков Сотниковых, по просьбе мастера завода отслужили молебен...».

Собственно, Часовней стали называть станок Норильский после строительства там православной часовни в 1862 году. Так короче и понятнее. Часовня же появилась на этом станке тоже неслучайно. Само слово «станок» (так на Енисейском Севере называли небольшие поселения) — производное от слов «становиться», «останавливаться», ибо все жители станков несли, помимо прочего, и государеву повинность, называемую почтовой гоньбой, — попросту обеспечивали связь населения Туруханского края (так до Октябрьской революции административно определялся наш регион, входящий в Енисейскую губернию) с Большой землёй. Станок Норильский являлся одним из пунктов так называемого Хатангского тракта.

За десять лет до появления здания часовни на стрелке рек Норильской и Рыбной Енисейская епархия приняла решение о создании так называемых походных церквей. Миссионеры Русской Православной Церкви шли по Сибири и северу Сибири вслед за первопроходцами и ясачными сборщиками. Ежегодно такие походные церкви должны были передвигаться по новым районам Российской империи, обращая в православную веру местных жителей, одновременно совершая все необходимые требы по факту: кто умер за прошедший год — того отпеть, кто родился — того крестить, кто нашёл свою пару — обвенчать. Но реальность внесла свои коррективы. Церковная утварь, необходимая для всех основных служб, весила немало. Передвигаться с таким грузом по болотистой тундре оказалось делом практически невыполнимым. И было принято решение поставить часовни на самых оживлённых станках, чтобы священник мог перемещаться по бездорожью налегке, а уж православные обряды совершать в обустроенных церковных зданиях.

Так на станке Норильском появилась часовня Николая Угодника (в некоторых архивных источниках она называется часовней во имя апостолов Петра и Павла), которая впоследствии и дала ему новое название — Часовня.

Переписчик полярной переписи 1920–х годов Николай Остроумов свидетельствует в своём опубликованном в 1937 году отчёте о том, что станок Часовня ранее назывался станком Норильским.

Двенадцать километров от рудничного посёлка до его административного центра — станка Норильского — не должны в данном контексте смущать. Например, зимовье Дудино находилось в восьми–десяти километрах от современного города Дудинка, которому дало дату летоисчисления (а это 1667 год!), и располагалось оно не на Енисее, а на реке Дудинке. Туруханск и вовсе трижды «переезжал» с берега на берег. Можно ещё множество аналогичных примеров привести, и не только в нашем регионе. Думаю, они не так важны сейчас. Важнее всё же найти более раннюю дату, чем 1862 год, когда, согласно документам Государственного архива Красноярского края, появилась часовня на станке Норильском.

И такая дата есть. Имеется всего одно известное письменное свидетельство — в «Записках Харитона Лаптева» мы находим упоминание о зимовье Норильском, в которое участники Ленско–Енисейского (Ленско–Хатангского) отряда Великой северной экспедиции ехали вдоль реки Норильской от устья, чтобы переночевать. И есть дата, которой отмечена эта запись. Это 19 марта 1742 года.

Почтенный возраст

Мы вышли на конечную дату в нашем путешествии назад во времени. Понятно, если Харитон Лаптев ехал в зимовье Норильское переночевать, значит, оно к тому времени уже существовало и было известно как пункт остановки. Но более ранней даты пока не найдено в документальных источниках. Поэтому, опираясь на общепринятую практику, предлагаем принять этот год — 1742–й — за год основания станка Норильского, таким образом увеличив возраст Норильска как поселения сразу на двести с лишним лет.

По большому счёту, официально принятая дата основания любого поселения — это своего рода общественный договор. Каким образом горожанам комфортно воспринимать себя и свой город: с момента ли придания статуса рабочего посёлка (тогда выпадает из истории первый дом Норильска), с момента ли присвоения статуса города (тогда мы лишаем себя всей эпопеи промышленного освоения медно–никелевых и угольных месторождений) или с даты первого упоминания в письменном источнике — это должны решить сами горожане в лице Норильского городского Совета, которому делегированы их полномочия. Вопрос, безусловно, сложный, но это не значит, что неразрешимый.

Чем больше мы будем знать о прошлом нашей территории, о людях, живших здесь до нас и считавших этот суровый край своей малой родиной, тем легче нам будет принимать такие судьбоносные решения.