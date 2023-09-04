Отопительный сезон в Норильске стартует 6 сентября

Жителям следует учесть, что батареи в городе будут теплеть постепенно, так как объектов много: 859 многоквартирных жилых домов и 219 социальных объектов — детские сады, школы и другие.

Запуск систем отопления в домах будет осуществлён в течение трёх календарных дней, согласно утверждённым графикам управляющих организаций. Точную дату для каждого дома норильчане могут узнать на сайте администрации города в разделе «Управления городского хозяйства».

В случае нарушения графика или возникновения проблем с отоплением, в том числе завоздушивания системы, горожане могут обратиться в Общегородскую диспетчерскую службу по телефону 43-70-57 или в свою управляющую компанию. Все заявки будут вноситься в единый реестр с последующим контролем выполнения работ.

Управляющие компании просят жителей города воздержаться от звонков по поводу отсутствия отопления в пределах утверждённого графика. Иначе до аварийной службы не смогут дозвониться те, кому действительно нужна помощь.