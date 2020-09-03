Отряд геохронологии завершил свои работы

На озере Пясино отряд геохронологии завершил взятие проб для исследования. Почти неделю они проводили бурение на ключевых точках. По данным исследования этих образцов будет видна степень возможного загрязнения. Непредсказуемая погода Таймыра немного осложнила процесс отбора донных проб. Из-за сильного ветра и волн исследователи не могли стабильно зафиксировать буровую платформу. И только на шестой день учёные смогли пробурить пять кернов.

- В общей сложности мы пробурили 10 кернов. Отработали озеро Мелкое и озеро Пясино - программу минимум выполнили. Уже на основе этих изысканий можно будет сделать выводы. Определим последовательность накопления осадков, выявим загрязнения, если они имеются, и восстановим их хронологию - посмотрим, когда они появились, - рассказал руководитель группы доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.

Для геохимического анализа было взято около 200 проб верхнего слоя грунта. Благодаря этим данными учёные смогут определить геохимический фон территории и оценить, какое влияние оказало антропогенное и техногенное воздействие на экосистему.

- Точки взятия проб определяли таким образом, чтобы они располагались в транспортной или пешей доступности, - объяснил научный сотрудник ИГМ СО РАН Багай-оол Сарыг-оол. - Мы охватили как можно бОльшую территорию и получили на ней максимальное количество образцов. Это повысит репрезентативность нашего исследования - оно будет более детальным и глубоким.