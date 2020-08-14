Отряд мерзлотоведов продолжает свою работу

Для проведения анализа исследователи используют специальное оборудование, которое самостоятельно изобрели в институте. Данный прибор измеряет теплоёмкость и теплопроводность в четырёх точках на вертикальном участке. Замер проходил от самой нижней точки и до самой высокой.

"Это прибор для определения теплофизических свойств пород - теплопроводности и теплоёмкости. Он в принципе очень простой: два зонда - один подогревает чуть-чуть, а другой измеряет изменение температуры", - рассказал научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Павел Заболотник.

"Мы хотим посмотреть проникновение тепловой волны в грунт. Оно зависит от теплофизических свойств пород. Когда это монолитная скала, там проще посмотреть по справочнику, они там все определены. А у нас здесь дисперсный грунт, суглинок с щебнем, намешано много, поэтому лучше иметь натурные определения именно в монолите, в стенке. Это даст более близкие значения, чем брать отдельно суглинок, отдельно породы и делать распределение. Непосредственно определение на месте всегда лучше. Сейчас вот стоим, ждём. Прибор рисует кривую, она должна выстояться", - поделился Павел Заболотник.

Изначально запланированная работа уже сделана, и при отсутствии препятствий работа должна завершиться уже через два-три дня.

"В работе используем термометрические гирлянды, датчики берут температуру с высоким разрешением, до одной десятой градуса, прибор для определения теплофизических свойств, наш любимый, очень сложный прибор - щуп, с которым мы ходим и проверяем глубину сезонно талого слоя на данный период времени. Используем материалы дистанционного зондирования - космические снимки. Ну и наш опыт - самый главный инструмент", - говорит Сериков.