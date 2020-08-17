Отряд зоологов присоединился к Большой норильской экспедиции

Стартовали экспедиторы от местности недалеко от реки Боганиды – это всего в 80 километрах от Норильска. Учёных ожидала нелёгкая задача, чтобы установить специальные ловушки, им пришлось пробираться через настоящий лес. Ловушки устанавливаются особым способом – через каждые 10 метров друг от друга и между линиями. И чтобы привлечь грызунов в них клали кедровые орешки, вымоченные в рыжиковом масле. Всего на этом участке установили 40 ловушек.

Далее местность сменилась, леса превратились в кустарники. Под ногами был мох и обилие северной ягоды. Затем отряд отправился в точку в районе Кайеркана, и финальной точкой была местность через дорогу от Надеждинского завода. За весь путь природа менялась от лесов, до засохших деревьев и малой растительности.

Всего за первый день учёные установили 200 ловушек. По словам экспедиторов, данный вид полевых работ никак не вредит популяции грызунов. Благодаря тому, что в природе они активно размножаются, популяция всегда находится в балансе.