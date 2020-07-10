Ответственным за экологию в «Норникеле» станет Андрей Бугров

Совет директоров компании предложил ввести должность старшего вице–президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды. Также в Заполярном филиале появится заместитель директора по экологии. Менеджмент компании поддержал предложения совета директоров. Старшим вице–президентом по вопросам экологии и защиты окружающей среды станет Андрей Бугров: он работает в «Норникеле» с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой компании.

Как заявил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни, улучшение экологической ситуации в регионах присутствия — один из ключевых приоритетов компании. «Сегодня мы сталкиваемся с более серьёзными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире, — изменением климата, его влиянием на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем, а также чтобы отслеживать прогресс в выполнения наших экологических программ мирового уровня», — приводит слова Гарета Пенни пресс–служба компании.

Андрей Бугров в свою очередь отметил, что «Норникель» намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учёными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой, для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе. «Совместная работа, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но и внести посильный вклад в защиту природы Арктики», — подчеркнул он.

О том, кто займёт должность замдиректора по экологии Заполярного филиала, пока не сообщается.