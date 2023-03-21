Озеро притяжения

Норильский сапсёрфинг динамично развивается последние три года. Благодаря спортивной федерации «Кроссфит», реализовавшей несколько грантовых проектов, появился сапклуб, и данный вид спорта обрёл популярность в Норильске. На сегодняшний день «Кроссфит» завлёк в свои проекты 135 человек. Такой команде необходима база, для проведения тренировочных занятий, а также для хранения спортивного оборудования.

Новый проект «Кроссфита» «Точка притяжения» направлен на популяризацию здорового образа жизни, организацию летнего отдыха для жителей города, проведение спортивных занятий на воде. Он будет реализован на территории озера в рамках плана по его благоустройству и создания современного и комфортного общественно-спортивного пространства, разработанного администрацией города и Агентством развития Норильска.

Прибрежная зона очень удобна для организации обучающих занятий водными видами спорта: ровная поверхность, постепенное увеличение глубины, комфортное расположение в черте города. Вокруг озера располагаются жилые дома, которые препятствуют возникновению сильного и порывистого ветра, что способствует лучшей устойчивости на сапе. Территория озера будет благоустраиваться поэтапно. Уже этим летом пройдут обучающие занятия по сапсёрфингу для начинающих райдеров.

В процессе реализации проекта проведут фестиваль сапсёрфинга «Давай загребай!», соревнования на сапдиване «На волне!». Запланировано более 13 тренировок, в том числе мастер-классы сапинструкторов клуба и главного тренера сборной России по сапсёрфингу, чемпионки мира Елены Прохоровой из Москвы. Наиболее подготовленные сапсёрферы примут участие в двух сплавах по рекам Листвянке и Валек.

В рамках проекта планируется и участие в благоустройстве, а именно проведение шести субботников по очистке территории водоёма. В прошлом году неравнодушные горожане, в число которых вошли члены федерации «Кроссфит», уже проводили уборку на озере и достали со дна много разнообразного мусора, как технологического, так и бытового.

Поделившись планами, актив сапклуба рассказал, как удалось перейти от идей к действиям. Задумав создать сапстанцию, спортивная федерация «Кроссфит», где базируется клуб, выиграла два гранта. Она победила в конкурсе социальных проектов «Норильского никеля» «Мир новых возможностей» и в конкурсе социальных проектов среди НКО администрации города «Мы — НКО».

Благодаря совместной работе администрации и АРН по созданию комфортного общественного пространства, у норильчан будет благоустроенное место отдыха у воды прямо в городской черте, а активным кроссфитовцам удастся привлечь больше людей к занятиям таким необычным для северного города видом спорта.