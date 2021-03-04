Ожидать автобус - в комфортных условиях

Так, в Центральном районе разместят три тёплых павильона: на ул. Бегичева - остановка «Детская поликлиника»; на ул. Талнахской, 37, - сейчас остановка располагается на ул. Талнахской, 31, и называется «Корпоративный университет», однако установить там тёплый павильон не представляется возможным технически, поэтому было принято решение перенести остановку, называться она будет «Гостиница «Норильск»; на ул. Орджоникидзе - в районе клуба «Рублёв». Два таких павильона поставят в Талнахе: на ул. Федоровского (остановка «Детская поликлиника») и на ул. Игарской. В Кайеркане также установят два павильона: на ул. Шахтёрской и у автовокзала. Тёплый павильон появится и на въезде в Оганер - остановка «Магазин».

На данный момент проведена работа с потенциальным изготовителем и уже получен макет. Стоимость контракта - 28,4 миллиона рублей, деньги выделены из бюджета.

Кроме того, за счёт фонда «Юбилейный» два тёплых павильона будет размещено на дороге Норильск - Алыкель, в районе хвостохранилища «Лебяжье».

В новые павильоны, с учётом опыта прошлых лет, будут внесены небольшие изменения. Так, двери будут заменены на распашные, которые хорошо показали себя в использовании на автовокзале в Талнахе, а на полу теперь будет специальное прорезиненное покрытие. В остальном всё останется прежним: теплозавесы, экраны, камеры видеонаблюдения и скамейки с подогревом.

Начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов рассказал:

- Талнахский павильон эксплуатируется уже всю зиму, вопросов и нареканий к его работе не возникало: двери, тепловая завеса и скамейки функционируют в штатном режиме. Сейчас там наладили работу экрана, на который будут транслироваться номера прибывающих автобусов. А вот в трёх тёплых павильонах, установленных в позапрошлом году в Центральном районе, недостатки были выявлены в ходе эксплуатации: там часто ломается контроллер, в связи с чем возникают проблемы при открывании и закрывании дверей. К слову, сейчас один из них сломался на остановке в Кайеркане. Из-за высокой стоимости контроллера (около 700 долларов без учёта доставки) было принято решение менять двери в павильонах на распашные, как в Талнахе.