Оживлённое движение

В Мурманске под председательством премьер–министра России Михаила Мишустина состоялось совещание по вопросам развития инфраструктуры Арктической зоны России и Северного морского пути (СМП), грузовой базы СМП и обеспечения ледокольной проводки грузов. В мероприятии принял участие и статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Глава правительства призвал использовать весь потенциал СМП. За девять месяцев 2020 года общий объём перевозок здесь составил 24,5 млн тонн. К 2024 году планируется довести этот показатель до 80 млн тонн. По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, для достижения этой цели следует развивать грузоперевозки предприятий «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть», «Норникель» и АЕОН.

«Норникель» активно использует возможности СМП и планирует нарастить объёмы грузооборота на этом важном для освоения Арктики направлении. Текущий грузооборот компании по СМП за последние пять лет составляет 1,3–1,5 млн тонн в год.

В настоящий момент в «Норникеле» принят сценарий реконфигурации производства «Экологичный рост», основной целью которого является снижение выбросов диоксида серы на территории Норильского промышленного района и Кольского полуострова с одновременным наращиванием производственных мощностей. Соответственно, с 2021 года ожидается временный рост объёма завоза грузов снабжения по морю до 200 тыс. тонн в год и топлива на 50 тыс. тонн в год.

После завершения ряда крупных инвестиционных проектов на производственных предприятиях ориентировочно с 2025 года ожидается рост объёма перевозки никель–медного файнштейна на 100–200 тыс. тонн в год.