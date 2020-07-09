Пакет арктических законов призван активизировать инвестиционную деятельность на севере России

Сенатор от Красноярского края прокомментировал одобренный Советом Федерации пакет федеральных законов, касающихся развития российской Арктики. Так, по мнению Андрея Клишаса, предложенные механизмы позволят заложить основы для социального развития и улучшения качества жизни людей, проживающих на арктических территориях страны. В частности, расширится перечень территорий, которые на уровне федерального законодательства отнесут к сухопутным территориям Арктической зоны, и на которые будет распространяться особый правовой режим и меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. В Красноярском крае список таких территорий дополнился посёлками Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта.

«Кроме того, теперь общий объем реализованных и запланированных капитальных вложений, необходимый для получения статуса резидента Арктической зоны, снизился с 10 до 1 миллиона рублей. Данный объём вложений позволит получить налоговые и иные льготы инвесторам, не являющимся крупными налогоплательщиками, но серьёзно настроенными реализовывать новые инвестиционные проекты на территории Арктической зоны», - подчеркнул Андрей Клишас.

Пакет арктических законов для учёта интересов граждан предполагает также создание специального общественного совета, который будет принимать участие в разработке мероприятий по охране окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности управления Арктической зоной.

Немаловажным аспектом, по мнению сенатора, является и установление норм о дополнительных гарантиях прав коренных малочисленных народов России: «Правительством РФ будет утверждена специальная программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности, позволяющая оказывать помощь в развитии их промышленной и технологической инфраструктуры, продвигать на иностранных рынках производимые товары и в целом популяризировать предпринимательскую деятельность среди коренных малочисленных народов Российской Федерации. Одобренные арктические законы будут способствовать максимально ответственному и бережному, социально ориентированному экономическому развитию этих территорий» - отметил Клишас.

Помимо того председатель Комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству выразил своё мнение относительно законопроекта «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Андрей Клишас отметил, что с учётом вступления в силу новой части 21 статьи 67 Конституции РФ, закрепляющей недопустимость действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям, возникла необходимость уточнить понятие экстремистской деятельности.

«Важно подчеркнуть, что территориальная целостность государства и неприкосновенность государственных границ, а также создание правовых механизмов, направленных на противодействие возможному их нарушению, являются категорически важными для любого суверенного государства. Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти. В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом», - резюмировал сенатор.